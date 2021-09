5 vergers biologiques pas loin de Montréal

Si vous avez une envie soudaine de faire une p’tite virée aux pommes biologiques, voici une liste de cinq vergers biologiques à proximité de Montréal.

1. À la Croisée des Pommes

Adresse: 90, rue Lacroix, Saint-Joseph-du-Lac

90, rue Lacroix, Saint-Joseph-du-Lac Ouverture: En semaine, de 9h à 17h

En semaine, de 9h à 17h Téléphone: 450 623-8621

450 623-8621 Site web: https://alacroiseedespommes.com/le-verger/

À propos de l’endroit: Certifié Québec Vrai et ECOCERT Canada depuis 2012, ce verger biologique a ouvert ses portes dans les Laurentides en 1995. On peut y cueillir 18 variétés de pommes et 3 types de raisins, selon le moment de l’année. Une aire de jeu, une mini-ferme, une pâtisserie ainsi qu’un magasin de produits transformés se trouvent aussi sur le site.

2. Les Domaines Roka

Adresse: 2, chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire

2, chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire Heures d’ouverture: Tous les jours, de 9h à 18h

Tous les jours, de 9h à 18h Téléphone: 514 804-6450

514 804-6450 Site web: https://www.fermeroka.com/

À propos de l’endroit: Certifié ÉCOCERT Canada depuis 2014, le verger des Domaines Roka offre au moins quatre variétés de pommes en autocueillette. Une aire de pique-nique est aussi accessible sur place. On peut également se procurer plusieurs produits transformés, dont du jus de pomme, de la purée de pommes et du vinaigre.

3. Verger Joannette Bio

Adresse: 600, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

600, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac Heures d’ouverture: Les lundis, jeudis et vendredis de 10h à 17h, et les samedis et dimanches de 9h à 17h

Les lundis, jeudis et vendredis de 10h à 17h, et les samedis et dimanches de 9h à 17h Téléphone: 514 436-3527

514 436-3527 Site web: http://vergerjoannette.ca/

À propos de l’endroit: Ce verger de Saint-Joseph-du-Lac est certifié par l’organisme Québec Vrai depuis 2015. On y produit une quinzaine de variétés de pommes dont la Cortland, l’Empire et la McIntosh. Balade en tracteur et aire de pique-nique sont offertes sur place. L’entrée est gratuite.

4. Verger de l’île Saint-Bernard

Adresse: 480, boulevard d’Youville, Châteauguay

480, boulevard d’Youville, Châteauguay Heures d’ouverture: Tous les jours, de 9h à 17h

Tous les jours, de 9h à 17h Téléphone: 450 698-3133

450 698-3133 Site web

À propos de l’endroit: Géré par l’organisme environnemental Héritage Saint-Bernard, le Verger biologique de l’île Saint-Bernard a ouvert son autocueillette le samedi 18 septembre dernier. Plus d’une quinzaine de variétés de pommes biologiques. Stationnement, café, bistro, aire de pique-nique et kiosques de produits du terroir sont aussi accessibles.

5. Verger Lavallée

Adresse: 341, rue Binette, Saint-Joseph-du-Lac

341, rue Binette, Saint-Joseph-du-Lac Heures d’ouverture: En semaine de 9h à 14h30, et la fin de semaine de 9h à 17h

En semaine de 9h à 14h30, et la fin de semaine de 9h à 17h Téléphone: 450 473-4144 poste 0

450 473-4144 poste 0 Site web: https://www.vergerlavallee.com/

À propos de l’endroit: Situé à Saint-Joseph-du-Lac et biologique depuis deux ans, le Verger Lavallée offre plusieurs activités, dont une balade en tracteur, une mini-ferme et même un labyrinthe de maïs. On peut cueillir au moins quatre variétés de pommes: la Lobo, la McIntosh, la Cortland et l’Empire. Des produits dérivés de la ferme sont vendus sur place.