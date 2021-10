Le SOUK, 100% présentiel, à la Place Ville Marie

C’est la destination pour dénicher les pièces de créateurs et artisans d’ici les plus sublimes. Le SOUK revient du 1er au 5 décembre en mode présentiel et sans limites en plein coeur du centre-ville, à la place Ville-Marie.

Si l’expérience de l’édition 2020 avait été simili compromises par les mesures sanitaires, cette année, tous les amateurs de belles choses et les curieux sont conviés à la Mezzanine sud-est située au niveau 2 du 1 PVM, pour venir échanger avec les créateurs et repartir avec quelques trouvailles.

Pour s’y retrouver, oui, il faut une vidéo :

Pour cette 18e édition, le SOUK offrira en plus aux visiteurs de s’aventurer au 20e étage du 1 PVM dans l’espace expérientiel SOUK HABITAT. Y sera proposé un cadre intime qui rappelle un appartement mettant en vedette de jolies créations locales. Le tout avec une vue imprenable sur la métropole.

Bon magasinage!

SOUK Mtl

Place Ville Marie

1er au 5 décembre 2021

Heures d’ouverture : 10h à 21h (1-2-3 décembre) 10h à 19h (4-5 décembre)