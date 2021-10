Top 5 des boutiques design branchées de Montréal

Votre décor semble être sorti du catalogue IKEA de 2003? Votre chien est venu à bout de votre divan? Votre buffet ne peut pas prendre une couche de peinture de plus? Ça fait dur, changer de décor! Pour faire le plein de belles trouvailles, visitez ces cinq adresses design montréalaises, minutieusement sélectionnées par les pros d’Index-Design.

Du mobilier ludique conçu et fabriqué à Montréal, c’est ce que propose Found, un projet initié par le studio de design industriel montréalais ALLSTUDIO. Leurs créations sont raffinées, mais sans prétention. Leurs tabourets, leurs tables et leurs miroirs pleines de personnalité font la renommée de l’entreprise. N’hésitez pas à leur écrire pour vos projets sur mesure!

Derrière Jacques et Anna se trouve la designer Anaïe Dufresne qui crée des luminaires uniques. La dernière collection, inspirée de l’univers nautique, a charmé toute l’équipe d’Index-Design qui en a fait la première page de son Guide 300. La boutique du Mile End vaut le détour!

La qualité européenne se trouve au cœur du quartier Mile-Ex! Studio 6910 offre une sélection de textiles, de matériaux, de meubles et d’objets de luxe. Coup de cœur bien particulier pour leurs textiles Bisson Bruneel, une marque lyonnaise lancée il y a 50 ans. Ils ont d’ailleurs collaboré récemment avec Centerpiece, un site de revente en ligne, sur la restauration d’un fauteuil iconique du designer italien Vico Magistretti (qu’on peut voir en tête d’article). Le résultat est éblouissant !

Latitude Nord est la destination pour trouver toutes les marques internationales. Pour fêter ses 25 ans, la boutique a créé quatre adresses distinctes, dont trois sont des espaces mono-marques tels que de Poliform, de Paola Lenti, de Minotti.

Les designers Laurence et Sacha, fondatrices D’Atelier Viaduc, ont une sensibilité pour le détail qui ne se trouve pas ailleurs. Viaduc crée du mobilier bien pensé et bien fait, accueillant et intemporel, entièrement fabriqué à Montréal. Vous pouvez choisir parmi leur collection ou les contacter pour un projet sur mesure.

Un précieux guide

Parce que cinq adresses, ce n’est pas assez, Index-Design en recense pas moins de 300 – que les meilleures de l’industrie – dans son nouveau guide. Cette 14e édition résolument moderne est généreusement garnie d’entreprises locales et d’inspirations visuelles pour tous les types de projets, qu’ils soient petits ou grands, résidentiels ou commerciaux. L’ouvrage est également agrémenté d’entretiens avec des designers et d’articles qui nous permettent de rester connectés sur les dernières tendances et les actualités du monde du design et de l’architecture.

22,95$ – Disponible en pré-commande en ligne