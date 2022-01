Eh oui, c’est le retour du jean taille basse

On pensait avoir tout vu, mais la mode nous réserve toujours de belles surprises. Après le short cycliste, le bob, et les baskets à plateforme, place au jean taille basse !

Cet incontournable des années 2000 revient en force, version baggy s’il vous plaît, pour permettre de s’exhiber à tout-va…

La mode est un éternel recommencement, on le sait. Mais on croyait malgré tout qu’elle apprenait des erreurs du passé pour nous faire profiter d’une garde-robe toujours plus tendance. Il n’en est rien ! Bella Hadid, Dua Lipa et autres fashionistas offrent depuis plusieurs semaines un remake du style Y2K de Britney Spears et Christina Aguilera, version baggy taille basse associé de préférence à une brassière ou un crop top. Plus on en voit, mieux c’est !

On sentait la tendance arriver, mais – on l’avoue – on ne voulait pas y croire. L’engouement récent pour la mode des années 2000 – et pour Paris Hilton – ne pouvait que remettre au goût du jour le taille basse, voire très très basse. Mais on ne s’attendait pas à ce qu’elle refasse surface aussi vite. Sur TikTok, les plus jeunes ne jurent plus que par le jean taille basse avec déjà plus de 10 millions de vues pour le hashtag #lowwaist.

Qu’on se le dise, cette tendance s’accompagnera d’autres dommages collatéraux tout droit sortis des années 2000, à commencer par le string apparent. Il suffit de faire un tour sur Instagram pour découvrir deux ficelles, une de chaque côté, sortir d’un jean, d’un baggy, ou d’un jogging taille basse, quand ce n’est pas une chaîne en or. Il ne reste plus qu’à attendre le retour du piercing au nombril, et du tatouage papillon flanqué dans le bas du dos.