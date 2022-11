Noël en novembre, la solution pour être heureux!

Pourquoi attendre pour faire son sapin de Noël et commencer les festivités?… Surtout quand des experts en psychologie affirment que les gens qui décorent plus tôt sont plus heureux. Si vous n’avez pas encore l’énergie pour démêler les guirlandes de lumière, voici comment stimuler votre dopamine dès maintenant à grands coups de canne de bonbon.

Dans un centre d’achat près de chez vous

Le Père Noël n’est peut-être pas arrivé dans les centres commerciaux, mais l’ambiance des Fêtes, oui. Rendez-vous dans les centres d’achats pour profiter d’un décor du temps des fêtes et un peu de Michael Bublé et de Mariah Carey. À la place Versailles, notamment, le village du père Noël est installé depuis l’Halloween.

Breuvages festifs

Les grandes chaines sont prêtes à assoupir votre soif festive. Chez Starbucks, le menu des Fêtes est disponible depuis le 3 novembre. Se sont ajoutés à la liste des breuvages les saveurs de caramel brulé, de menthe poivrée, de macaron praliné et de biscuit au sucre.

Même chose chez McDo où on peut déjà commander un moka ou chocolat chaud à la menthe poivrée garni de crème fouettée et de morceaux de canne de bonbon. Des biscuits aux pains d’épices et des beignets à la crème brulée sont aussi disponibles pour combler vos rages de sucre.

Noël éternel

Ici, c’est Noël à l’année. Située dans le Vieux-Montréal, cette boutique dispose de tout le nécessaire pour transformer votre maison en Pôle-Nord. Que ce soit pour des lumières, des calendriers de l’avent, des ornements à sapin ou des boules à neige, c’est l’endroit où aller pour sortir temporairement de votre dépression saisonnière.

Adresse : 60A Rue Notre-Dame O, Montréal, QC H2Y 1S6

La magie qui s’en vient

Décor féérique

Marquez la date! Le 12 novembre, la ferme d’arbres de Noël Cedar Hill à 1h de Gatineau débute sa saison des Fêtes. Vous pourrez vous promener sur le site enchanteur – décoré pour l’occasion – et aller couper votre propre sapin à ramener à la maison. Une boutique des fêtes et un restaurant se trouvent également sur place.

Quand : Du 12 novembre au 24 décembre. Adresse : Cedar Hill Christmas Tree Farm, 951 8th Concession South, Pakenham, ON, Canada Horaire : Lundi au jeudi de 10h à 18h Vendredi de 10h à 20h Samedi et dimanche de 9h à 17h.

Défilé du père Noël

Le 19 novembre aura lieu le grand retour du traditionnel défilé du père Noël. Sur la rue Sainte-Catherine défilera, entre autres, la fée des étoiles, incarnée par la drag queen Barbada, des fanfares, et évidemment le vrai père Noël.

Quand : Dès 11h Où : Rue Sainte-Catherine Ouest (entre la rue Guy et la place des Festivals) Traditionnels marchés

Les marchés de Noël montréalais seront de retour pour vos emplettes. Que ce soit au Quartier des spectacles, au Marché Atwater ou au Marché Jean-Talon, des artisans locaux et des comptoirs de restaurations vous y attendent.

Où et quand : Quartier des spectacles : du 19 novembre au 31 décembre 2022 Marché Atwater : du 24 novembre au 18 décembre 2022 Marché Jean-Talon : du 26 novembre au 18 décembre 2022

Un verre avec Saint Nicolas

Dès le 22 novembre, vous pourrez aller prendre un verre dans une ambiance digne de la fabrique du père Noël. En effet, le fameux Miracle Pop Up Bar décoré mur à mur d’articles kitsch des Fêtes est de retour cette année dans Ahuntsic.

Quand : Du 22 novembre au 26 décembre Adresse : 132 Bar Vintage (132 Fleury Ouest, Montréal, H3L 1T4)