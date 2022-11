Barbada, nouvelle Fée des étoiles

Le traditionnel Défilé du père Noël reprend les rues de Montréal après deux ans de pause forcée. Si le sympathique personnage et sa barbe blanche sont en vedette des célébrations, la drag queen Barbada de Barbades décroche le tout aussi classique rôle de Fée des étoiles pour la toute première fois.

Barbada est une habituée des enfants. Sébastien Potvin, l’homme derrière la drag queen, est enseignant de musique au primaire. Quand il revêt maquillage et perruque, il anime une émission jeunesse éponyme sur ICI Tou.tv et offre l’heure du conte dans des bibliothèques, librairies et garderies.

Il s’agit de la première drag queen à enfiler le déguisement de Fée des étoiles pour le défilé annuel, le rôle ayant par le passé été tenu entre autres par Ima, Marie-Mai, Marie-Ève Janvier, Vanessa Pilon et Joannie Rochette.

Outre Barbada et le père Noël (le vrai de vrai!), le défilé présentera plus de 15 chars allégoriques qui, pour la première fois de l’histoire de l’événement, seront 100% électriques.

Ce 70e anniversaire du défilé rassemblera également 500 artistes et bénévoles ainsi que des fanfares de partout au Canada. Ce sera donc l’occasion de voir les artistes du spectacle Corteo du Cirque du Soleil ainsi que la troupe du spectacle Décembre de Québec Issime, mais aussi les chouchous des enfants que sont Atchoum et Henri Godon.

Pas moins de 400 000 personnes sont attendues le 19 novembre, à 11h, sur Sainte-Catherine Ouest entre la rue Guy et la place des Festivals. Le défilé sera relayé à l’antenne de TVA le lendemain, à 16h, avec Isabelle Racicot et Sébastien Benoit à l’animation en studio ainsi que Pascal Morrissette sur le terrain.