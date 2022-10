Rita Baga tente sa chance dans une nouvelle compétition de drag

Rita Baga fait partie des neuf artistes de «Canada's Drag Race: Canada vs the World».

Candidate lors de la première saison de Canada’s Drag Race, Rita Baga tente à nouveau de décrocher les honneurs dans une nouvelle compétition de drag. Elle sera la seule québécoise de Canada’s Drag Race: Canada vs the World, qui prendra l’affiche sur Crave à compter du 18 novembre.

Neuf artistes de drag, dont quatre qui, comme Rita Baga, ont participé à Canada’s Drag Race, s’affronteront à grands coups de perruques et de lip sync afin de gagner le titre de «drag queen du Mother-Pucking World». Bien que le Canada soit l’hôte de la compétition, celle-ci est internationale et réunit donc tant des coups de cœur des fans que des grands talents d’ici, mais aussi des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande.

En plus de Rita Baga, on pourra donc voir évoluer Anita Wigl’it, Icesis Couture (qui a remporté la deuxième saison de Canada’s Drag Race), Kendall Gender, Ra’Jah O’Hara, Silky Nutmeg Ganache, Stephanie Prince, Vanity Milan et Victoria Scone.

Anita Wigl’it, 32 ans, d’Auckland (Nouvelle-Zélande). Photo: Bell Média

Icesis Couture, 35 ans, d’Ottawa. Photo: Bell Média

Ra’Jah O’Hara, 37 ans, de Dallas (Texas). Photo: Bell Média

Rita Baga, 34 ans, de Montréal. Photo: Bell Média

Silky Nutmeg Ganache, 32 ans, de Moss Point (Mississippi). Photo: Bell Média

Vanity Milan, 30 ans, de Londres (Angleterre). Photo: Bell Média

Kendall Gender, 31 ans, de Victoria (Colombie-Britannique). Photo: Bell Média

Stéphanie Prince, 25 ans, de Calgary (Alberta). Photo: Bell Média

Victoria Scone, 29 ans, de Cardiff (Pays de Galles). Photo: Bell Média

Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor reprennent leur rôle de juges pour les six épisodes de la compétition télévisée.