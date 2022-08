Virée à Hochlag’ avec Gisèle Lullaby

La performeuse, stoner à ses heures et candidate de Canada’s Drag Race saison 3 nous partage ses coups de cœur d’Hochelaga, son quartier depuis maintenant trois ans.

Le Canard café

Gracieuseté du Canard Café Gracieuseté du Canard Café

Café de 3e vague, ambiance chaleureuse et bonne bouffe: c’est ça, le Canard café! L’endroit porte bien son nom, car sur le menu se trouvent un grilled-cheese au confit de canard et un sandwich déjeuner au canard. Une sauce BBQ à l’espresso est également à essayer pour accompagner le tout. Gisèle trouve l’endroit «ben le fun, sympathique et efficace», parce que «y’a rien de plus chiant que quand c’est long», dit-elle en riant.

Adresse : 4299 rue Ontario Est, Montréal

L’œufrier

Située au coin Pie IX et Ontario, c’est la place dans le quartier où elle aime aller bruncher. Son rituel: passer par le parc Jacques-Blanchet pour fumer un joint et se diriger par la suite au resto déj. Pourquoi l’Œufrier? Parce que la vue sur la bibliothèque est belle (moins en ce moment, car des rénovations sont en cours) et parce que l’équipe est «fucked up et efficace».

Adresse : 4060 rue Ontario Est, Montréal

La maison de la culture de Maisonneuve

Pour consommer de l’art, la candidate de Canada’s Drag Race se rend à cette ancienne caserne de pompiers construite en 1907, qui est la première maison de la culture de Montréal. On y présente différentes activités culturelles comme des spectacles, des expos, des lectures et des films. «C’est le fun, parce que c’est un peu intime», dit Gisèle Lullaby au sujet de l’endroit.

Adresse : 4200 rue Ontario Est, Montréal

Marché Maisonneuve

«Ce que j’aime, c’est aller marcher et me pogner d’la bouffe, un p’tit snack. Après, je m’en vais m’asseoir bien pénard», nous dit Gisèle Lullaby. Le marché, c’est l’endroit où elle aime aller se promener pour ensuite de poser et relaxer à la place Gennevilliers-Laliberté, qui est juste en face. L’Hochelagaise a un petit truc: aller se poser près de la fontaine de la place tôt le matin ou en fin d’après-midi pour éviter les camps de jour. «Est-ce que je vais volontairement m’entourer de 30 enfants et dealer avec? Non!», dit-elle à la blague et avec attitude.

Adresse : 4445 rue Ontario Est, Montréal

Heirloom

Crédit photo : Charles Mercier Crédit photo : Charles Mercier

Fanatique de pizzas, gnocchis, focaccia ou encore d’arancini? Gisèle Lullaby vous recommande cette pizzeria de quartier. On y offre des pâtes fraîches faites maison et des pizzas cuites au four à bois. La drag queen aime que «tout goûte la tomate, pour vrai». Côté vins, on retrouve une carte spéciale de bouteilles orphelines pour accompagner les plats.

Adresse : 3991 rue Ontario Est, Montréal

Hélicoptère

Ce resto de la rue Ontario, c’est LA destination de Gisèle Lullaby lorsqu’elle veut manger des huîtres et du tartare. Beaucoup de choix de bouffe s’y trouve, comme des pétoncles, de l’agneau et des crevettes nordiques. Pour accompagner le tout: cidres, bières en bouteilles, vins de toutes les couleurs et cocktails signature, dont le Piña Hochelaga, à base de rhum Morbleu et de limonade Cabana à l’ananas et noix de coco.

Adresse : 4255 rue Ontario Est, Montréal

Ce qui manque dans le quartier

Gisèle Lullaby le dit sans hésiter: pour se rendre stone à son brunch plus facilement, il faudrait une SQDC à Hochelaga. La drag est convaincue que ce serait un succès… et ce serait utile pour elle, comme elle n’aime pas marcher. À part de ça, «on est ben dans Hochlag’ Sauf le mardi après-midi, jour des poubelles!»