Rita Baga animera «Drag Race»… en Belgique

Ça roule pour Rita Baga hors de nos frontières. La populaire drag queen québécoise sera l’animatrice de la première saison de Drag Race Belgique, franchise francophone de la téléréalité à succès RuPaul’s Drag Race.

Devant être diffusée sur WOW Presents Plus en 2023, Drag Race Belgique est la deuxième version en français de RuPaul’s Drag Race dans le monde après Drag Race France, dont la présentation débutait la semaine dernière sur différentes plateformes (dont Crave au Québec).

Le phénomène RuPaul’s Drag Race n’est plus à expliquer pour les initié.e.s, fort de ses 14 saisons à la télévision américaine, 16 saisons internationales et 7 éditions All Stars.

Retour aux sources

La mouture belge menée par «notre» Rita Baga reprendra le célèbre concept où des drag queens doivent relever divers défis afin de remporter la compétition.

RuPaul’s Drag Race a contribué, dans les dernières années, à démystifier l’art de la drag auprès du grand public… comme s’y est aussi appliquée Rita Baga (de son vrai nom Jean-François Guevremont) au Québec avec ses passages à Canada’s Drag Race en 2019 et à Big Brother Célébrités en 2021. Preuve que Rita Baga touche les gens, déjà 25 000 billets ont été écoulés pour son spectacle solo, Créature, qui doit s’étirer sur une centaine de représentations jusqu’en 2023. Elle doit de surcroît animer La drag en moi, une nouvelle émission, dans les prochains mois.

Qui plus est, ce nouveau mandat sonne comme un retour aux sources pour notre attachante Rita, car celle-ci a déjà habité en Belgique il y a quelques années, alors qu’elle terminait ses études universitaires.

«J’ai vraiment hâte d’aller à la rencontre de mes consœurs belges. La scène drag belge est merveilleuse et je me sens privilégiée de contribuer à son rayonnement. Dès le début de ma carrière, j’avais comme souhait de démocratiser l’art de la drag et de rendre accessible à tous et toutes cet univers merveilleux, magique. De voir qu’aujourd’hui, j’arrive à poursuivre cette mission au-delà des frontières, c’est la plus belle chose qui soit. C’est un rêve qui se réalise! Et maintenant, que la meilleure gagne!», a souligné Rita Baga dans le communiqué annonçant la bonne nouvelle, ajoutant de surcroît qu’elle était bien excitée d’avoir enfin la chance d’enfiler les chaussures de l’une des plus célèbres drag queens au monde, RuPaul Charles, un rêve qui lui semblait jusque-là inaccessible…