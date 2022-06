Katherine Levac: enfin une femme à la barre du Gala Les Olivier!

Vent de fraîcheur au Gala Les Olivier: c’est Katherine Levac qui animera la prochaine fête de l’humour québécois, qui en sera à sa 24e édition, le dimanche 19 mars 2023.

Outre Lise Dion (1999-2000) et Claudine Mercier (en tandem avec Mario Jean, en 2001), aux toutes premières moutures, rares sont les femmes à avoir animé la célébration couronnant les humoristes s’étant démarqué.e.s en cours d’année. Depuis 10 ans, François Bellefeuille (2020 et 2021), Philippe Laprise et Pierre Hébert (2018 et 2019), François Morency (2017, 2016, 2014), Laurent Paquin (2015) et Mario Jean (2013) en ont tous été les principaux pilotes. Il n’y avait pas eu de remise de prix Olivier en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Ça sera la première fois que Katherine Levac, qui anime également L’amour est dans le pré, à Noovo, sera à la barre d’un gala télévisé. Elle a en revanche déjà été aux commandes de galas Juste pour rire. La jeune femme de 32 ans a souvent foulé le tapis rouge des Olivier à titre de finaliste dans l’une ou l’autre des catégories, elle qui y avait été sacrée Découverte de l’année en 2015.

Par voie de communiqué, alors que Dany Meloul, directrice générale de la télévision de Radio-Canada, a souligné que «les femmes apportent une grande contribution à l’humour de chez nous», François Lapointe, président de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH), a indiqué que Katherine Levac a été choisie, car «en plus d’être une humoriste aux multiples talents, elle réussit à plaire à un large public».

La principale intéressée, maman de jumeaux de six mois, s’est pour sa part réjouie en ces termes: «Quoi de mieux que d’animer le Gala Les Olivier au retour d’un congé de maternité! C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la perche qui m’a été tendue par l’APIH et Radio-Canada. Nous avons bâti une équipe de course pour vous offrir une soirée festive et flamboyante. J’ai très hâte de me mettre au travail. En attendant, passez un bel été!»

Le 24e Gala Les Olivier sera retransmis à ICI Télé, en direct de la salle Pierre-Mercure.

Radio-Canada annonçait la semaine dernière les nominations à son 37e Gala des prix Gémeaux, au lendemain du lancement d’une petite bombe, par TVA, qui a décidé d’abandonner définitivement la présentation du Gala Artis, après 36 ans.

Quant à Katherine Levac, son spectacle Grosse sera disponible sur Crave le 6 juillet.