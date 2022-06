Prix Gémeaux: «Audrey est revenue» et «C’est comme ça que je t’aime» favoris

La décalée deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime et la comédie dramatique Audrey est revenue partent en tête de peloton en vue de la course aux 37e prix Gémeaux, dont les finalistes ont été annoncé.e.s mercredi.

Disponible sur Club illico, Audrey est revenue pourrait rafler des statuettes dans les catégories de la Meilleure comédie, de la Meilleure réalisation (Guillaume Lonergan), des Meilleurs textes (Florence Longpré et Guillaume Lambert), du Meilleur premier rôle masculin (Denis Bouchard), du Meilleur premier rôle féminin (Florence Longpré et Josée Deschênes), du Meilleur rôle de soutien masculin (Martin David Peters et Dominic St-Laurent) et du Meilleur rôle de soutien féminin (Joanie Guérin), ainsi que dans des créneaux techniques comme les décors et les costumes.

Du côté de C’est comme ça que je t’aime, l’œuvre signée François Létourneau pourrait se distinguer au chapitre de la Meilleure série dramatique, de la Meilleure réalisation (Jean-François Rivard et Robin Aubert), des Meilleurs textes, du Meilleur premier rôle féminin (Marilyn Castonguay), du Meilleur rôle de soutien masculin (Steve Laplante), et du Meilleur rôle de soutien féminin (Sophie Desmarais). Sa direction photo, son montage, ses décors, ses costumes et ses coiffures vintage pourraient aussi être salués.

La Soirée Mammouth 2021 (11), le Bye Bye 2021 (10), La maison des folles, Le temps des framboises et Toute la vie (9) ainsi qu’Aller simple et Entrelacés (8) sont les autres titres qui trônent au sommet des productions les plus citées.

Et de 5 pour District

À titre de Meilleure série dramatique concourront Aller simple, C’est comme ça que je t’aime 2, Le temps des framboises, Une affaire criminelle et Virage, tandis que, comme Meilleure série dramatique annuelle, on retrouve en lice District 31, L’échappée, Les moments parfaits, Nous et Toute la vie.

Audrey est revenue, L’œil du cyclone 2, Les mecs 2, Sans rendez-vous et Survivre à ses enfants courent tous la chance de recevoir le trophée de la Meilleure comédie.

Alors qu’on aurait pu croire que la fin de District 31 serait marquée d’une pluie de nominations, le feuilleton policier n’en récolte en bout de piste que cinq, pour sa réalisation (Danièle Méthot), ses textes (Luc Dionne), son thème musical (Michel Cusson) et son volet numérique. Aucun.e acteur.trice n’est nommé.e.

Nouvelles catégories

District 31 fait également face à Bête noire, C’est comme ça que je t’aime, Félix, Maude et la fin du monde et Portrait-Robot, dans la nouvelle catégorie de la Production s’étant le plus illustrée à l’étranger.

Autre nouveauté, l’implantation de la récompense du Gémeaux de la relève, décernée à un.e artiste ou artisan.ne en début de carrière, de moins de 35 ans et se démarquant par son innovation, sa créativité et son originalité. Qui, du réalisateur Philippe Grenier, de la réalisatrice Amélie Hardy, de l’idéatrice, coscénariste et animatrice Schelby Jean-Baptiste, de la réalisatrice, directrice artistique et illustratrice Marie-Émilie Rowe ou de la scénariste-réalisatrice Kimberley Ann Surin sera le.la premier.ère à remporter l’honneur?

Quant au prix Gémeaux des artisans, honorant un.e travailleur.euse de l’ombre, il sera attribué cette année au 1er assistant à la réalisation, Frank Ruszczynski, pour souligner ses 41 ans d’expérience dans le métier.

Un nombre de 237 finalistes obtiennent en 2022 leur première nomination à vie aux prix Gémeaux. La liste complète des nominations est disponible ici.

Ce dévoilement des finalistes aux 37e prix Gémeaux a lieu alors que TVA annonçait mardi la mise à mort définitive du gala Artis après 36 éditions.

Le 37e gala des Prix Gémeaux, animé par Véronique Cloutier, sera présenté en direct, à ICI Télé, le dimanche 18 septembre prochain, à 20 h. Il sera précédé du gala d’ouverture, piloté par Nicolas Ouellet, diffusé à ICI ARTV à compter de 14h 30, le même jour, et du gala de l’industrie, aussi avec Nicolas Ouellet à la barre, le jeudi 15 septembre. Ce dernier rendez-vous sera relayé au radio-canada.ca et sur la page Facebook des prix Gémeaux.