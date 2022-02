Maroua Mokdad, une karatéka qui se démarque

À 15 ans, Maroua Mokdad n’a pas peur de l’effort et des défis. La jeune karatéka de Montréal-Nord a reçu une bourse de 2000$ de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec pour ses performances académiques et sportives. Une tape dans le dos plus que bienvenue pour celle qui rêve de participer un jour aux Jeux olympiques.

Au Centre d’excellence en karaté du Québec, rue de Castille, Maroua Mokdad a repris les entraînements en personne en vue de la sélection de l’équipe du Québec pour les championnats canadiens, à la fin mars.

La pandémie a perturbé la routine de l’élève-athlète de quatrième secondaire. Mais l’adolescente refuse de se laisser abattre. Après deux ans sans tournoi d’envergure, elle a hâte à la reprise des compétitions.

«Il n’y a rien que je n’aime pas dans ce sport-là. J’aime le combat, j’aime me battre», explique celle qui a obtenu sa ceinture noire l’an dernier.

Mes parents m’ont inscrite au karaté pour ce que je puisse apprendre à me défendre. C’est vite devenu une passion. Maroua, Mokdad, karatéka

Les honneurs se multiplient

Maroua a commencé le karaté à six ans. Ses parents l’ont inscrite pour qu’elle apprenne à se défendre.

Peu à peu, le sport est devenu une passion. Si bien qu’à la fin du primaire, elle a intégré le programme sports-études de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry. L’an dernier, elle a maintenu une moyenne académique de 92%, en plus de se démarquer lors des entraînements et des compétitions.

En septembre 2019, Maroua a terminé 7e dans la catégorie des moins de 14 ans aux Championnats panaméricains cadets et juniors – sa dernière compétition d’envergure avant la pandémie.

Elle a aussi remporté la médaille d’argent dans la catégorie juvénile aux Championnats canadiens juniors en mai 2019.

«Elle a le souci du détail. Elle veut s’assurer que tout va bien aller et pose toujours les bons gestes. Elle a une belle maturité», souligne son entraîneur, François Persicot. Il est convaincu que Maroua a la trempe d’une championne canadienne.

Pleine d’ambition

Dans les prochaines années, Maroua aspire à monter sur le podium de compétitions nationales, puis internationales.

Mais la jeune femme n’a pas que des ambitions sportives. «Il y a plusieurs domaines qui m’intéressent. Il y a la médecine, le droit et la psychologie. L’entrepreneuriat m’intéresse aussi», mentionne-t-elle.