Cirque du Soleil: les clowns de «Corteo» de retour à Montréal

Le Cirque du Soleil a annoncé lundi le retour prochain à Montréal d’une autre de ses franchises à succès. Corteo et sa trame de fond de funérailles clownesques tiendront ainsi l’affiche du Centre Bell pendant le temps des Fêtes, du 21 décembre 2022 au 1er janvier 2023, quatre ans après avoir enflammé le même amphithéâtre, à la fin 2018.

D’abord monté sous chapiteau dans la métropole en avril 2005, Corteo, d’après un scénario et une mise en scène de Daniele Finzi Pasca, a été vu par plus de 10 millions de curieux.ses dans 20 pays et sur quatre continents. Dans une ambiance de fête foraine, Corteo, qui signifie «cortège» en italien, emprunte le ton de la comédie ludique en alliant prouesses acrobatiques et jeu théâtral.

Cette annonce survient alors que Kooza, autre création qui regagnait le Québec en 2022, termine sa série de représentations estivales au Vieux-Port de Montréal avec, en poche, un record d’affluence depuis la fondation du Cirque du Soleil. Quelque 270 000 spectateur.trice.s ont applaudi le spectacle après 13 semaines et 115 représentations, ce qui en fait la production du Cirque la plus populaire. Kooza et son festival de joyeuses acrobaties, œuvre rassembleuse et colorée, vient donc se classer devant OVO qui, en 2009, avait captivé 265 000 personnes sous le Grand Chapiteau de Montréal, en nous transportant dans le monde des insectes. Le séjour montréalais de Kooza a pris fin dimanche dernier, et sa troupe ira maintenant s’installer à Gatineau à compter du 26 août.

Les billets pour Corteo sont en vente dès maintenant pour les membres du Club Cirque et seront disponibles à partir du 22 août pour le grand public.