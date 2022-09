Festivals à Montréal : nos 9 incontournables!

Prêt.e.s à revivre un été de festivals sous le soleil? À vibrer de musique, d’humour, de rencontres, de frénésie totale? Voici neuf incontournables à ne pas rater à Montréal, les plus sûres des valeurs sûres!

Francos de Montréal

Courtoisie Spectra

La 33e édition des Francos misera sur des têtes d’affiche de renom, piliers du festival (Ariane Moffatt, Eddy de Pretto, Jane Birkin, Lisa LeBlanc, Michel Rivard, Patrice Michaud, Pierre Lapointe, MC Solaar, Loud Lary Ajust, 2Frères, etc.) pour ramener le monde en salle «en présentiel». À l’extérieur, on célébrera l’arrivée de l’été en français notamment avec des Louis-Jean Cormier, Hubert Lenoir, Souldia et Émile Bilodeau qui devraient faire courir les foules. Une soirée hommage à Karim Ouellet (à qui les Francos sont dédiées cette année), Bye bye bye Karim: la veillée des ami.e.s, s’annonce chargée en émotion. Elle réunira notamment sa sœur Sarahmée, Ariane Moffatt, Valaire, Hubert Lenoir, Fanny Bloom, La Bronze, Claude Bégin et Alaclair Ensemble.

Du 10 au 18 juin

Quartier des spectacles et environs

Prix: gratuit pour les spectacles extérieurs. Des passeports (à 125 $ et 90 $) sont offerts pour les spectacles au MTelus et au Studio TD.

Informations: francosmontreal.com

L’International des Feux Loto-Québec

Courtoisie La Ronde

Pour une dose de «Wow!» garantie en famille, l’International des Feux demeure un classique. La présentation d’ouverture, le 25 juin, titrée Je me souviens, rendra hommage au Québec. Suivra un programme rendant hommage à Prince (2 juillet), et les pays à l’honneur cette année seront le Mexique, la Hongrie, le Canada, l’Italie, la Croatie, et l’Angleterre. Le tout culminera avec un coup de chapeau à Genesis.

Du 25 juin au 6 août, les samedis et mercredis soirs

La Ronde (mais les feux d’artifice sont visibles de plusieurs endroits à Montréal!)

Prix: gratuit

Informations: laronde.com/linternational-des-feux

Festival international de jazz de Montréal

Courtoisie Spectra

Quarante-deux ans de célébration du jazz à Montréal et une programmation aux deux tiers gratuite reposant sur 350 artistes d’ici et d’ailleurs: le FIJM revient en force avec, pour sa mouture 2022, un menu intérieur éclectique allant de Ludovico Einaudi à Alicia Moffet (!), en passant par Pink Martini, Jean-Michel Blais, CRi, Dominique Fils-Aimé et Marcus Miller. Dehors, on courra d’une scène à l’autre pour applaudir Jim Zeller, Jesse Mac Cormack et, en clôture, The Roots.

Du 30 juin au 9 juillet

Quartier des spectacles et environs

Prix: gratuit pour les spectacles extérieurs. Passeports disponibles à 350 $ ou 500 $, donnant accès à huit ou six concerts, ainsi que des passes pour les événements au Monument-National, au Gesù et au MTelus.

Informations: montrealjazzfest.com

Montréal complètement cirque

L’un des 3 Géants de Montréal complètement cirque

Courtoisie Montréal complètement cirque

Le cirque s’emparera de la cité pour une 13e année et on relance les activités acrobatiques avec faste, notamment avec le projet 3 Géants, trois colosses d’acier de 52 pieds de hauteur (et de 31 000 livres!) au pied desquels se déploieront des spectacles gratuits du Cirque Éloize, des 7 Doigts et de Machine de Cirque, chaque soir, à 18h et 21h30. La production Après la nuit, du collectif québécois Nord Nord Est, évoquant un flottement entre ciel et terre, ouvrira le festival en salle, où d’autres artistes fidèles comme Les Deux de Pique et La marche du crabe susciteront l’émerveillement.

Du 7 au 17 juillet

La TOHU, Quartier des spectacles, Place Ville Marie, parc Vinet…

Prix: gratuit pour les spectacles extérieurs. De 12 $ à 37 $ pour les spectacles en salle.

Informations: montrealcompletementcirque.com

Juste pour rire

Courtoisie Juste pour rire

Le festival Juste pour rire a retrouvé sa vigueur d’avant la COVID et se promet une 40e édition rassembleuse qui plaira à tous.tes, avec la comédie musicale Annie, la renaissance de L’Événement JMP et de ses traditionnels galas, le Roast de la Soirée est (encore) jeune, la réunion David Goudreault entre les lignes, le one man show de Mathieu Dufour et l’enregistrement de Mike Ward sous écoute devant public, ces deux derniers au Centre Bell… On ne sait encore rien de la programmation extérieure, imaginez!

Du 13 au 31 juillet

Quartier des spectacles et environs, Théâtre St-Denis, Centre Bell…

Prix: spectacles extérieurs gratuits. Passeports disponibles à 109 $, 149 $ et 225 $, donnant droit à deux, trois ou cinq spectacles.

Informations: hahaha.com

Osheaga

Le trio montréalais Half Moon Run lors d’une précédente édition d’Osheaga

Crédit : Patrick Beaudry/evenko

La grand-messe musique et arts du parc Jean-Drapeau, dont l’âge moyen de l’assistance rajeunit d’année en année, a mis la main pour sa fiesta 2022 sur des Arcade Fire (en remplacement des Foo Fighters), Dua Lipa, Machine Gun Kelly, Charli XCX, Yeah Yeah Yeahs, Pierre Kwenders, Sophia Bel et Safia Nolin généralement générateur.trice.s de succès. Exhibez vos plus beaux looks!

Du 29 au 31 juillet

Parc Jean-Drapeau

Prix: admission générale à partir de 375 $ et autres forfaits de luxe disponibles.

Informations: osheaga.com

ÎleSoniq

Courtoisie evenko

Les apôtres de la musique électronique auront de nouveau leur terrain de jeu, leur énorme party dance à ÎleSoniq, qui existe depuis 2014. Envie de vous trémousser au son des rythmes de vedettes électro telles que Swedish House Mafia, Eric Prydz, Excision, Sean Paul, Markus Schulz et autres DJ? Réservez votre week-end!

Du 5 au 7 août

Parc Jean-Drapeau

Prix: des forfaits à 315 $, 335 $, 500 $ et 600 $ sont toujours disponibles.

Informations: ilesoniq.com

Lasso

Le chanteur américain Dierks Bentley sera en prestation au premier festival Lasso Montréal

Courtoisie evenko

Est-ce qu’evenko remportera son pari de réussir un «Osheaga du country» avec Lasso? La réponse bientôt. Pour ce premier tour de piste (reporté de deux ans à cause d’on-sait-quoi), on a attiré de grands noms étrangers comme Dierks Bentley, Luke Bryan, Old Dominion, Ashley McBryde et autres Kelsea Ballerini bien connu.e.s des adeptes du genre. Quelques visages d’ici, dont Mountain Daisies, Léa Jarry et Sara Dufour iront également faire un tour. Enfilez bottes, chapeaux et vestes à franges! Yi ha!

Les 12 et 13 août

Parc Jean-Drapeau

Prix: passes admission générale à partir de 220 $ et autres forfaits de luxe disponibles.

Informations: lassomontreal.com

Fantasia

Courtoisie Fantasia

Destination incontestée des cinéphiles pur.e.s et dur.e.s, le Festival international de films Fantasia est le lieu de toutes les découvertes du septième art. La première vague de programmation dévoilée jusqu’ici annonce des projections en première mondiale et canadienne des nouvelles œuvres de Satoshi Miki (Convenience Story), Rebekah McKendry (Glorious), Andy Mitton (The Harbinger), etc. On soulignera en outre la carrière du grand cinéaste hongkongais John Woo. Pour le reste, plus de détails à la fin juin.

Du 14 juillet au 3 août

Endroit et coût d’accès à déterminer

Informations: fantasiafestival.com