5 nouvelles terrasses où ça vire à Montréal

Constance Cazzaniga et Philippe Lépine

Se prélasser au soleil, un délicieux rafraîchissement à la main, c’est pas mal notre top un des activités estivales. Voici nos nouvelles terrasses chouchous dans la métropole.

Carla

Pas étonnant que les gens fassent la file pour y obtenir une place (parmi les 250 assises). Vous y attend une expérience franco-vietnamienne dans une ambiance à la fois élégante et festive mise sur pied par Lucky Belly Group (Blossom, Red Tiger, Tiramisu).

Au menu: des cocktails estivaux vivifiants, des assiettes à partager (dont une impressionnante tour de fruits de mer), un banh mi, des grillades et des salades qu’on déguste en plein soleil ou sous la portion couverte, agréable même lorsque Mère Nature fait des siennes.

Trop éméché à la fin de la soirée? Dormez dans le très confortable hôtel Hampton & Homewood Suites par Hilton sur lequel Carla est perchée.

985, boulevard Saint-Laurent, 6e étage

Tous les jours, 11h à tard

Site Web

Greenwood Summerhouse

Terrasse branchée au décor tiré de Tulum, le Greenwood Summerhouse nous invite à étirer le souper jusqu’à tard en soirée, voire jusqu’au petit matin.

Ouvert seulement l’été, l’endroit donne un sentiment d’exclusivité du fait qu’on ne peut en profiter que quelques mois par année. On y va les dimanches pour bruncher et le reste de la semaine pour faire la fête sous le son des DJ, prendre des photos sous les cascades de fleurs et, qui sait, peut-être apercevoir quelques voitures de luxe garées devant la porte.

729, rue de la Cathédrale, au centre-ville

Du mercredi au samedi: 17h à 3h

Le dimanche: 14h à 20h

Site Web

Bivouac

Gracieuseté Gracieuseté

Le restaurant installé depuis un an dans le DoubleTree by Hilton Montreal nous accueille sur une magnifique terrasse ensoleillée qui donne une vue unique sur le Quartier des Spectacles.

Au menu de cette petite oasis urbaine, on trouve des plats inspirés des saveurs boréales et la cuisine du chef Xavier Dahan, qui met de l’avant des produits du terroir. Place aux huîtres du Québec ainsi qu’aux bonnes bouteilles des vignobles, microbrasseries et distilleries d’ici!

1255, rue Jeanne-Mance, au centre-ville

Lundi au mercredi: 11h45 à 14h et 17h à 22h

Jeudi et vendredi: 11h45 à 14h et 17h à 22h30

Samedi: 17h à 22h30

Dimanche: 17h à 22h

Site Web

Poincaré Chinatown

La devanture vous fera peut-être douter, mais aventurez-vous tout de même jusqu’au deuxième étage. Ça vaut le coup! À quelques mètres de vos restos de dumplings prefs se cache cette coquette terrasse ensoleillée où bières de microbrasserie (dont plusieurs fûts), vins naturels et cocktails originaux règnent en maîtres.

Laissez-vous tenter par leurs assiettes mettant en vedette des aliments locaux lactofermentés. Leur végé-burger est succulent!

1071, boulevard Saint-Laurent

Dimanche au mercredi: 16h à 1h

Jeudi au samedi: 16h à 3h

Site Web

Biergarten Belle Gueule

Juste en face du parc Laurier se niche LA plus grande terrasse du Plateau, un sympathique jardin extérieur entouré de verdure signé par la brasserie Belle Gueule.

On s’installe aux tables à pique-nique avec sa gang pour savourer les dernières créations houblonnées de la maison (pas que celles qu’on trouve au dep) puis on se délecte du menu élaboré par le chef Paul Toussaint. Oui, son fameux poulet jerk est au menu, en plus de calzones maison et de sandwich de brisket fumée.

Il pleut? On s’abrite dans les Quartiers Belle Gueule, un nouveau pub décontracté récemment inauguré par Les Brasseurs RJ.

5579, avenue Christophe-Colomb

Du mardi au vendredi: 16h à minuit

Samedi: midi jusqu’à la fermeture

Site Web