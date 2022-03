Top 3 des nouveaux restaurants au coeur de Montréal

Puisqu’on peut enfin (re)sortir, autant marquer le coup comme il se doit! Ces récentes adresses gourmandes de la métropole sauront vous combler.

Tiramisu

Le design du restaurant est signé Ménard Dworkind. / Photo : Ménard Dworkind architecture Photo : Insert Identity

Le Quartier chinois accueille un p’tit nouveau au décor majestueux et à la personnalité singulière. Sa devise: «italien de nature, japonais par amour».

Dans ce grand espace joliment aménagé par Ménard Dworkind règne une ambiance festive et décontractée. Qu’on prenne place au grand bar, dans une banquette ou à table, on peut profiter d’une certaine intimité, entouré de verdure, et d’une vue sur l’immense four à pizza de la maison.

Ici, on déguste des plats traditionnellement italiens, mais avec une touche nippone. Arancinis farcis de riz à sushi, endive et stracciatella avec vinaigrette soya et amandes confites au miso ou encore le tiramisu (inévitable, considérant le nom) au whisky japonais. La rencontre des saveurs est parfois curieuse, mais souvent heureuse. Pour ceux qui ne veulent pas trop s’aventurer, les pizzas sont un choix sûr.

Les propriétaires Lucky Belly Group, aussi derrière le Red Tiger et le Blossom, notamment, y ont aussi inclus un espace café. Dès 8h, on peut y attraper un latté (Café Saint-Henri) et des viennoiseries.

Heures d’ouverture: du lundi au dimanche de 17h à 22h

989, boulevard Saint-Laurent

Site Web

Bivouac

L’entrée de saumon fumé de Charlevoix , crème sûre aux épices boréales et raifort, briochine maison à l’épinette. / Photo : Gracieuseté Vue sur le Quartier des spectacles / Photo : Gracieuseté

C’est LE resto de l’heure. Surplombant le Quartier des spectacles, le Bivouac offre une fine gastronomie qui met en valeur les produits locaux et les saveurs boréales dans un décor raffiné signé Atelier Zébulon Perron (qui a d’ailleurs conçu sur mesure le beau plancher du bar en mosaïque).

Tout a été pensé pour nous ancrer dans nos racines. Les ingrédients et plusieurs vins viennent de chez nous, la magnifique vaisselle a été conçue par Ceramik B dans l’ouest de Montréal, même les luminaires viennent de Lambert & Fils.

En fait, seul le chef, Xavier Dahan, est Marseillais, mais il prouve son amour pour les saveurs locales dans chaque assiette.

On se délecte d’un tendre filet de morue en croûte d’épices boréales inspiré de la Côte-Nord ou du délicieux filet mignon accompagné d’une purée d’artichauts fondante à la moelle nommé… Repentigny. Parce que, oui, tous les plats portent des noms de villes de la Belle Province.

Mis à part leur provenance, les plats ont tous un point en commun: ils sont chaleureux et bien apprêtés.

On a déjà hâte d’y retourner pour profiter de la grande terrasse extérieure, un succulent cocktail élaboré en collaboration avec Ateliers & Saveurs à la main.

Heures d’ouverture: mardi et mercredi de 17h30 à 21h30, jeudi au samedi de 17h30 à 22h00

1255, rue Jeanne-Mance

Site Web

Stellina

Photo tirée de Facebook Photo tirée de Facebook

Une envie de «pastas» fraîches? Direction ce nouveau refuge italien aux portes du Vieux-Port.

Une fois qu’on a repéré l’adresse sans enseigne logée subtilement à côté du Monarque, on s’installe au long bar ouvert sur la cuisine pour bavarder avec les serveur.euse.s qui nous traitent aux petits soins ou on se blottit dans de grandes banquettes baignées d’un éclairage chaud et élégant, entourées de murs de brique.

À boire, des cocktails classiques préparés avec attention et une chouette carte de vins garnie de bons crus italiens.

L’ultime vedette, ce sont les pâtes, toutes faites maison. Le chef Jonathan Agnello (Porchetta, Impasto, Osteria Venti) nous propose plusieurs déclinaisons un peu plus méconnues.

Si le menu varie régulièrement, en ce moment on peut se régaler de corzetti (de délicates rondelles enrobées d’un pesto aux noix de Grenoble) ou de capunti (des pâtes cylindriques avec un ragoût de saucisse, fenouil et pecorino). Coup de cœur pour les décadents maccheroni (ben oui, macaroni en italien) à la queue de bœuf et à l’os à la moelle. Ça fond en bouche!

Antipasti et quelques dolci complémentent le tout à merveille.

Heures d’ouverture: mardi au samedi de 17h à 23h

410, rue Saint-Jacques O.

Site Web