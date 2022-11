15 idées cadeaux locales pour le Ricardo de votre gang

Vous avez quelqu’un dans votre groupe d’ami.es qui cherche toujours la dernière (et «la meilleure») tendance foodie? Ce guide cadeau vous aidera à combler son creux de bonnes choses!

Sauces piquantes

Pas peur de vous brûler les papilles? La Sauce, jeune compagnie montréalaise, vous propose quelques variétés de sauce aux piments. Les plus courageux.ses se plairont avec La Habasco, qui est la plus piquante de la troupe. Pour les moins habitué.es, optez pour la Jalapeno & Aneth, qui goute les chips aux cornichons et aneth.

Gracieuseté, La Sauce Gracieuseté, La Sauce

Prix : 15$ par sauce. Site web : https://lasaucemtl.com/

Kit de fondue nouveau genre

La compagnie québécoise Fondussimo a créé l’ensemble à fondue qui permettra de ne plus jamais perdre vos aliments dans le bouillon grâce à de petits paniers individuels. Une belle invention québécoise toujours aussi conviviale puisqu’elle peut rassembler un groupe allant jusqu’à six personnes.

Gracieuseté, Fondussimo

Prix : 174,99$ Site web : https://fondussimo.com/

Tartinades et chocolat

Dent sucrée? Offrez La Lichée! La compagnie fabrique des tartinades de caramel ultra gourmandes: fleur de sel, chocolat, érable, beurre, café chocolat et crème de menthe… Si vous ne savez pas quoi choisir, on vous conseille le coffret cadeau caramel qui permet de découvrir les trois saveurs les plus classiques et délicieuses de la marque.

Gracieuseté, La Lichée

Prix : 30$ Site web : https://lalichee.co/

Sirops pour le café

Parce qu’il n’y a pas que les cocktails dans la vie, Monsieur Cocktail présente cette année une nouveauté : une gamme de sirops pour le café! Une manière subtile d’ajouter à votre latte une touche spéciale de caramel salé, de vanille, de citrouille épicée naturelle ou encore de noisette. Évidemment, les quatre sirops peuvent aussi amener une touche sucrée à une création alcoolisée.

Gracieuseté, Monsieur Cocktail

Prix : 10,95$ par sirop et 39,95$ pour l’ensemble de quatre. Site web : https://www.monsieur-cocktail.com/

Ateliers caféinés

Le café Saint-Henri à Montréal, propose quatre cours autour du café: «De la cerise de café à la tasse» (avec dégustation), faire son espresso à la maison, introduction au latté art et introduction aux filtres manuels. De quoi combler les apprentis barista!

Gracieuseté, Café Saint-Henri

Prix : 109,23$ pour la carte cadeau qui donne accès à un cours. Site web: https://sainthenri.ca/

Tout pour le BBQ

Pour votre ami.e fanatique de barbecue, c’est ici que ça se passe! BBQ Québec propose six ensembles cadeaux rassemblent des accessoires pour parfaire sa maîtrise du gril. Ces ensembles sont adaptés à différents niveaux d’expertise et de passion. On retrouve donc les coffrets Découvertes, Débutant, Fanatique, Épicurien, et un autre qui contient les sauces BBQ de la marque.

Gracieuseté, BBQ Québec

Prix : Entre 16,99$ et 82,97$ par boite. Site web: https://bbqquebec.com/

Ensemble à huitres

C’est la saison des huitres et c’est donc le moment d’offrir un équipement de pro! Le kit à huitres Ricardo rendra la découpe de mollusque facile et sans danger. Parmi l’ensemble se trouvent un porte-huitre qui agit aussi comme protège-doigts, un couteau, quatre fourchettes, deux ramequins et un guide avec des astuces et des recettes.

Gracieuseté, Ricardo

Prix : 39,99$ Site web : https://boutique.ricardocuisine.com/fr/

Un kombucha à faire soi même

La mode est à la fermentation et cet ensemble clé en main pour débutant permet de brasser son premier kombucha maison. Le thé et la mère kombucha inclus dans le kit permettent de produire pas moins de 32 bouteilles de kombucha.

Gracieuseté, Révolution Fermentation

Prix : Kit complet 57,00$ – 3 options disponibles. Site web : https://shop.revolutionfermentation.ca/

Du gin queb’

Trois gins québécois de la Distillerie 3 Lacs dans un même paquet pour vos cocktails festifs? C’est oui! Parmi les trois saveurs – citron et tournesol, pamplemousse et romarin et lime et basilic – permettent de varier les plaisir et inspireront peut-être la création de cocktails inédits.

Gracieuseté, SAQ

Prix : 43,75$ pour l’ensemble. Site web : https://www.saq.com/

Des vinaigres balsamiques pas plates

Il n’y a pas qu’une saveur de vinaigre balsamique et la compagnie Surette Condiment en propose carrément toute une gamme. Parmi nos préférées: pommes et érable, cidre vieilli ou encore cidre et érable. De quoi ajouter un je ne sais quoi à chaque repas!

Gracieuseté, Surette Condiments

Prix : Entre 11$ et 25$ la bouteille. Site web : https://surettecondiments.com/

Les produits de Cassis de Monna & Filles

Parmi les nombreuses gourmandises qu’offre la marque Cassis Monna & Filles située sur l’île d’Orléans, on retrouve un savoureux confit d’oignons au cassis. Il rehausse à merveille les plats salés, s’accorde très bien avec un bon fromage ou se déguste simplement sur une tartine de pain.

Gracieuseté, Cassis Monna & Filles

Prix : 12$ Site web : https://www.cassismonna.com/fr/

Un seau de friandises personnalisé

Pour les gourmand.e.s qui n’ont jamais perdu leur âme d’enfant, peut-on imaginer un meilleur cadeau qu’un seau de confiseries? Pas sûr. Celui de Kandju peut être entièrement personnalisé et même livré à domicile. La marque offre un vaste choix et notamment des bonbons sans gélatine, sans sucre ou sans gluten.

Gracieuseté, KandJu

Prix : Le seau de 2.27 kg est 31,99$. Site web : https://kandju.com/fr

Les mélanges d’épices A Spice Affair

Tout cuistot qui se respecte le sait, des épices de qualité, ça fait toute la différence! Ça tombe bien, c’est ce que propose la marque montréalaise A Spice Affair dont toutes les épices sont soigneusement sélectionnées et mélangées ici. Pour partir sur des bases solides, on vous recommande l’ensemble de neuf pots, les «essentiels en cuisine», qui comporte entre autres de quoi ajouter du goût à un guacamole, un assaisonnement végétalien qui goûte le bacon, un mélange pour trempette et de l’assaisonnement pour le saumon.

Gracieuseté, A Spice Affair

Prix : 9 pots essentiels avec support : 99$ (en rabais dû au Vendredi fou). Site web : https://aspiceaffair.com/fr

Des fines herbes à l’année

Avec en cadeau ce Novagrow, votre proche foodie pourra avoir un mini jardin dans sa cuisine et ainsi faire pousser de la verdure et des fines herbes fraîche à l’année. Basilic, ciboulette, coriandre, pousses de radis… trois à six variétés peuvent cohabiter en même temps dépendamment du choix d’ensemble.

Gracieuseté, Novagrow

Prix : L’ensemble Novagrow 3 simple est 174$ (en rabais dû au Vendredi fou). Site web : https://novagrow.io/fr/

Les chocolats Ernestine

Profitez des temps festifs pour faire découvrir ces chocolats fins et colorés confectionnés à Montréal de manière artisanale. Un cadeau qui fera sans aucun doute plaisir aux fans de chocolats! En plus, il y en a pour tous les goûts: café-Baileys (alcoolisé), tarte à la lime, caramel whisky, puffy framboise, mangue vanille etc.

Gracieuseté, Ernestine

Prix : La boite de 12 chocolats est 26,40$. Site Web: https://www.ernestine.ca/