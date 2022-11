15 cadeaux locaux à moins de 30$  

L’inflation frappe fort cette année et votre budget cadeau ne sera sûrement pas élastique. Mais faire plaisir sans se ruiner c’est encore possible, comme le prouvent ces belles créations locales qui ne dépassent pas les 30$.

Journal de gratitude – Marlone

Blocs-notes, semainiers, cahiers… Tout est beau chez Marlone, mais on craque surtout pour le journal de gratitude de leur nouvelle collection. Un bel outil pour celles et ceux qui aimeraient tenir un journal et se fixer des objectifs engageants en commençant chaque journée. On aime aussi le recueil destiné aux jeunes parents qui veulent noter les premiers mots de leurs touts petits ou le carnet de mots de passe, tellement pratique!

24$ – www.marlone.ca

Exfoliant visage – Bless

Cet exfoliant à base de poudre de noyau d’abricot nettoie la peau et désencombre les pores tout en douceur. En plus d’avoir une action nettoyante, ses ingrédients naturels – huile d’abyssinie, lait de soya en poudre et squalène – laissent la peau douce et nourrie.

26$ – blessnaturel.com

Tasse B. Café – The future is bamboo

Vous connaissez sûrement la marque pour ses brosses à dents et ses ustensiles en bambou, mais elle fait aussi des tasses! En bambou évidemment. En plus d’être super pratiques, elles sont écolos puisqu’elles nous évitent d’utiliser des gobelets jetables. Pour un look sobre et chic, on vous suggère le motif «marbre onyx». D’autres modèles plus funky sont aussi disponibles.

16$ – thefutureisbamboo.com

Ensemble «Cheveux attachés» – Horace Jewelry

En plus de proposer une large gamme de bijoux, Horace Jewelry dispose aussi d’un large choix de barrettes et de pinces colorées en acétate dessinées à Montréal. La marque offre d’ailleurs spécialement pour les Fêtes un ensemble d’accessoires pour les cheveux qui contient un élastique Lassa, un chou à carreaux et une barrette nacrée Mera, tous dans les tons crème.

20,80$ – horacejewelry.com

Sauce piquante – Piko Peppers

La microsaucerie montréalaise s’est fait connaître cette année avec sa sauce Piko Rico sélectionnée pour être dans le line-up de la saison 13 de la fameuse émission Hot Ones. Ce n’est cependant pas la seule de leurs créations qui mérite d’être connue. On aime tout autant la Nightshade au sésame noir, ou la White Rabbit à base de miso blanc pour son côté sucré-salé.

À partir de 13,99$ – microsauceriepikopeppers.com

Rasoir de sûreté

Pour un cadeau à la fois pratique, élégant et durable, on vous conseille le rasoir de sûreté, un accessoire de toilette pour tous à conserver toute la vie. Avec son design vintage tout en métal, il est pas mal plus beau que n’importe quel rasoir jetable en plastique et bien moins compliqué à utiliser qu’il en a l’air. Il est tout aussi efficace et sûr pour le visage que pour le corps.

22$ – boutique.lesmauvaisesherbes.com

Ensemble petit lavande – Bleu Lavande

Tout droit issus des champs de lavande de l’Estrie, les produits de Bleu Lavande sont fabriqués de manière artisanale et à partir de produits naturels. Pour un hiver plus doux, le savon et la crème à main de l’ensemble petit lavande est tout simplement parfait puisqu’il aide à garder des mains douces malgré le froid.

En rabais à 17,81$ – bleulavande.com

Cache-pot – La Fabrique Nordique

Offrir un cache-pot, c’est donner la parfaite excuse à votre ami.e qui a le pouce vert pour agrandir sa collection de plantes. Si vous en cherchez un qui soit original, on vous conseille «Le Joli» ou «Le Beignet» de la Fabrique Nordique. Disponibles dans sept coloris, ils sont imprimés en 3D sur commande pour éviter le gaspillage.

20$ – lafabriquenordique.ca

Jeune ficus – Alma Plantes

Recevoir une plante en cadeau, ça fait toujours plaisir (selon nous en tout cas)! Parce qu’on le trouve vraiment cute et parce qu’il ne fera que s’embellir en grandissant, allez-y avec un jeune ficus. On en trouve dans la plupart des boutiques de plantes et notamment chez Alma Plantes, sur le Plateau-Mont-Royal qui propose d’ailleurs un service de livraison.

18$ – www.almaplantes.com

Bracelet Flore – Twenty compass

Juste à temps pour les Fêtes, l’actrice Ludivine Reding (Fugueuse, Stat) et la marque de bijoux montréalaise Twenty compass ont dévoilé leur collection collaborative. Parmi les huit pièces créées, on vous suggère Flore, un bracelet fin et élégant. Plaqué or ou en acier inoxydable, il est tout simplement indémodable.

25$ – twentycompass.com

Tuque Ivy – C’est beau

Une belle tuque faite à Montréal pour affronter l’hiver avec style, on ne dit pas non! En plus, elle se décline en 11 couleurs, du sauge au bleu roi, en passant par le mauve.

29$ – cestbeau.co

Boîte de chocolats – Amango

Avec leurs chocolats bios aux saveurs originales, Amango est incontestablement une des meilleures chocolateries de Montréal. Leur cacao équitable est acheté directement auprès des producteurs et importé de Côte d’Ivoire et de Tanzanie. Argousier, poivre des dunes, cassis, miel et gingembre sont parmi les saveurs au choix pour composer la boîte de neuf chocolats assortis à offrir.

22,50$ – amangocacao.com

Baume corporel – Base botanique

Le froid est bel et bien arrivé et comme les températures vont continuer de baisser, il faut prendre soin de sa peau! Le baume corporel au calendula, beurre de soja et huiles biologiques fait donc un parfait cadeau pour garder une peau douce tout l’hiver.

15$ – basebotanique.com

Sous-verres illustrés – kotmo

Ces quatre sous-verres colorés feront un bel effet à l’apéro. Ils ont été illustrés par quatre artistes montréalaises (Alice Picard, Aless Mc, Catherine D’Amours et Alina Herta) pour la marque écoresponsable kotmo certifiée BCorp. Le bois sur lequel les illustrations sont peintes est d’ailleurs issu de forêts gérées de manière responsable.

30$ – www.simons.ca

Bâtons d’encens – Baltic Club

Plutôt que d’offrir une cinquantième bougie pour Noël, pourquoi ne pas opter pour des bâtons d’encens parfumés? Ceux de Baltic Club se déclinent dans plusieurs fragrances naturelles. Pour Noël, on aime particulièrement Conifères (cyprès, fumée, aiguilles de sapin) et Prairie alpine (herbe, mandarine et vétiver).

18$ – www.thebalticclub.com