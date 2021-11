20 cadeaux locaux qui font du bien pour Noël

Après une année pandémique entière, c’est le temps de se dorloter un peu. Voici des idées de cadeaux locaux à mettre sous le sapin pour vos douces retrouvailles des Fêtes.

Eaux de parfum – Atelier Joni

Vous cherchez une fragrance qui sort de l’ordinaire? Essayez celles d’Atelier Joni, une jeune entreprise lanaudoise qui propose trois petits flacons aux parfums d’extase estivale. Coup de cœur pour June, le plus unisexe avec ses arômes zestés et frais. Toutes les eaux de parfum sont d’ailleurs 100% véganes et 85% bio et locales. En plus, pour chaque produit vendu, un arbre est planté. Un coup de circuit, quoi!

32$ pour 15 ml (à bille) et 48$ pour 30 ml (en vaporisateur) – En vente en ligne

Coffret Accalmie – Deux Cosmétiques

Cinq produits faits à la main au Québec pour assurer une détente complète. L’ensemble comprend une chandelle de soja à l’arôme de tangerine, un sel de bain et un bain moussant à l’orange épicée, un beurre corporel et un savon orange et chocolat.

95$ – En vente en ligne et chez certains détaillants

Les pantalons Rose Buddha





Arrêtez de chercher. Ce sont littéralement les plus confortables du monde. Faits de tencel, une fibre «hyper-écoresponsable», ils sont doux, extensibles et ce n’est pas gênant du tout d’ouvrir la porte. Un must pour le télétravail!

HOMME – 120$ – En vente en ligne chez certains détaillants

FEMME – 118$ – En vente en ligne et chez certains détaillants

Mon livre de Rituels Astrologiques – Doshayoga

Votre ami a perdu espoir en la vie à cause de Mercure en rétrograde? Permettez-lui de se reconnecter avec sa spiritualité grâce à ce guide concret et pas trop ésotérique qui le suivra toute l’année.

68$ – En vente en ligne

Crewneck Lachapelle Atelier

Le summum du confort et du style offert dans des coloris vintage dans une grande variété de tailles : de très petit à 3XL.

68$ – En vente en ligne et dans la boutique située dans le Vieux-Longueuil

Bouteille réutilisable Goodee

On dit qu’il faudrait boire deux litres d’eau par jour. Autant s’y mettre avec une belle bouteille isotherme qui garde nos boissons froides pendant 24h et chaudes pendant 12h.

29$ – En vente en ligne

Forfait Neige – Strøm Spa

Offrez à vos proches l’occasion de déconnecter dans l’un des Str øm Spa de la province. Au menu du forfait Neige : les bains thermaux, un massage suédois, une assiette «festive» (you-hou!), et un verre de vin.

204$ – En vente en ligne ou dans les Strøm Spa

Abonnement au magazine Dinette

Quatre magazines gourmands magnifiquement présentés à se mettre sous la dent. Oui, merci!

30$ pour 4 numéros – En vente en ligne

Draps confort Maison Tess

Ils sont beaux, ils sont confos et québécois. Les draps Maison Tess sont des cadeaux locaux qui font plaisir à coup sûr.

119$ – En vente en ligne

Coffret de fondues au chocolat – Juliette & Chocolat

Quoi de plus réconfortant qu’une soirée fondue? Pour un véritable régal, on accompagne le coffret d’une sélection de brownies de la maison et du caramel spéculoos aux saveurs épicées des fameux biscuits belges Spéculoos.

29,95$ – En vente en ligne et dans les boutiques Juliette & Chocolat

Eau de rêve – Bleu Lavande

Une brume aux effluves qui appellent au dodo. Ça fait du bien! La maison propose sinon une kyrielle de coffrets cadeaux pour prendre soin de soi de la tête aux pieds.

21$ – En vente en ligne

Coffret L’effervescent – Atelier Candide

Un bain moussant, un savon doux à l’avoine et au citron, une brosse sèche exfoliante, et deux cubes de bain effervescents à la menthe et à l’eucalyptus. Avec ces cadeaux locaux, il ne manque plus qu’un bon livre pour la parfaite session cocooning dans le bain.

60$ – En vente en ligne

Classe de maîtres par Cook it

Le premier mois, on pouvait cuisiner un koulibiac selon la recette des chefs Camilo Lapointe-Nascimento et Francis Blais

Offrir un souper de chef à concocter tranquillement à la maison, c’est possible grâce à Cook it qui a récemment lancé Classe de maîtres, des boîtes-repas de fine cuisine incluant des recettes de chefs québécois de renom. Parmi ceux-ci, on note Rémy Couture de Crémy en décembre, Antonin Mousseau-Rivard du Mousso en janvier 2022, Geneviève Everell et Martin Juneau.

Plus d’infos ici.

Livre Un monde à voir

Belle façon de renouer avec le voyage. Avec ce magnifique ouvrage, la journaliste spécialisée en tourisme, Carolyne Parent, nous transporte dans pas moins de 100 destinations, nous faisant généreusement part de ses meilleures adresses, des idées d’escales uniques tout en nous éclairant sur la réalité actuelle des locaux. Un guide complet, quoi !

29,95$ – En vente en ligne et dans la plupart des librairies

Coussin-jeté

Refaire sa déco, ça fait réellement du bien, surtout lorsqu’on ajoute ce coussin qui se transforme en jeté. Il est en plus fabriqué au Canada et lavable à la machine.

85$ – En vente sur Espace

Bazzzics – Produits naturels pour le sommeil

Des aides-sommeil qui ne créent pas de dépendance, on dit oui! Bazzics propose trois versions élaborées au Québec : sérénité pré-sommeil, endormissement et sommeil profond. À vous de choisir l’effet désiré.

4,99$ pour 40 capsules (dans des emballages recyclables et biodégradables) – En vente en ligne et dans certains magasins de produits naturels.

Crème à mains Lucia – Huile d’olive et feuille de Laurier

Un parfum divin, une crème riche qui cajole nos pattes. Le tout présenté dans une boîte super mignonne. C’est gagnant!

22,99$ – En vente chez Boutique Kozy

Ensemble de fabrication de bougie – Baltic Club

Travailler de ses mains, ça aussi c’est apaisant! Surtout quand le produit fini sent le paradis.

60$ – En vente en ligne et chez certains détaillants

Quatuor de savons Borale

Des barres qui nous transportent en nature à chaque bouffée. En plus, elles sont biodégradables, faites d’ingrédients 100% naturels et durent plus longtemps que les savons commerciaux en raison de leur procédé de fabrication minutieux. Coup de cœur pour celui aromatisé au sapin baumier.

32$ pour un quatuor – En vente en ligne

Ensemble découverte Camellia Sinensis

Belle façon de s’introduire à la maison de thé québécoise Camellia Sinensis. Ce joli coffret sauge contient six petits pots métalliques réutilisables renfermant thé blanc, thé vert, thé wulong, thé noir, thé chai et tisane. Namas-thé!

35$ – En vente dans certains points de vente et en ligne

Bonus : Coffret cadeau solid-AIR de l’Association pulmonaire du Québec

Coffret zéro-déchet, bien-être, gourmand, pour chien et chat ou connecté… Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Les coffrets sont livrés prêts à offrir ou à glisser sous le sapin. Les profits iront à la recherche en santé respiratoire.

Prix variables – En vente en ligne