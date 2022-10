Des sauces piquantes québécoises en vedette dans «Hot Ones»

Photo: Capture d'écran Youtube, First We Feast

L’émission Hot Ones – où les stars répondent à des questions piquantes en dégustant des sauces encore plus piquantes – a dévoilé les 10 nouvelles sauces sélectionnées pour la saison 19. Parmi elles, deux sont montréalaises!

Le principe de l’émission Hot Ones, diffusée sur Youtube, est simple: un présentateur, une célébrité, 10 questions et 10 sauces épicées. Avant chaque question, Sean Evans (l’intervieweur) et son invité.e doivent croquer une aile de poulet recouverte de sauce épicée. Plus l’entrevue avance, plus la sauce est forte, plus les réponses deviennent… difficiles. C’est la recette qui a fait son succès.

Alors qu’une nouvelle saison vient tout juste de commencer, on a récemment pu découvrir les 10 sauces qui viendront enflammer les papilles des invités des prochains mois. Et Montréal a de quoi être fière! Sur les 10, deux sont faites ici.

En deuxième place dans le lineup, il y a d’abord la Tropiquanté de la saucerie artisanale Sinai Gourmet. Faite à Montréal, à base de banane, de mangue, de papaye, d’ananas et de piment Scotch bonnet, c’est LA sauce exotique de la sélection.

Si cette dernière a sans aucun doute mérité sa place dans l’émission, c’est pour la Piko Riko, de la microsaucerie du Plateau Piko Peppers, que Sean Evans a eu le coup de foudre. En troisième position sur le plateau de dégustation, la sauce montréalaise a eu droit à une véritable déclaration d’amour:

«Piko Riko, ici à la troisième place, est dans le top cinq des meilleures sauces que j’ai pu goûter dans ma vie. Piko Riko de Piko Peppers, c’est simple mais efficace, bien équilibré avec des notes salées et acides d’ail et de jus de citron auxquelles s’ajoute le piquant bien dosé du piment habanero», a déclaré Sean Evans dans la vidéo de présentation.

Les deux sauces montréalaises ont déjà pu être dégustées par le magicien David Blaine et ce sera bientôt au tour de Kid Cudi de se soumettre à l’épreuve du feu.

En attendant de voir comment le rappeur et son palais s’en sortent, vous pouvez vous procurer toutes les sauces de la saison 19 directement sur le site heatonist.com ou directement à la boutique Piko Peppers de la rue Duluth pour le coup de coeur Piko Riko.