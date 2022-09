Les nouveaux restos qui rehaussent la rentrée 

Quand Instagram est envahi de photos d’enfants avec un sac sur le dos et de lattés à la citrouille, pas besoin d’être sur les bancs d’école pour sentir l’effervescence de la rentrée! C’est bien beau, mais où va-t-on pour commencer ses travaux avec un verre de vino? Où est-ce qu’on soupe si on n’en a rien à cirer de la première de STAT? Pour recevoir votre diplôme en bonnes adresses trendy, fiez-vous sur nous!

Café et restaurant le jour, buvette le soir et établissement fièrement queer tout le temps, Brouillon s’impose comme adresse pour l’apéro sur la Plaza Saint-Hubert. Tous les lundis et mardis, à l’achat d’un plateau de charcuterie, on commande les verres de vin nature en formule deux pour un. Les week-ends, on y va pour le brunch, qui est parfois agrémenté de prestations de drag queens. Et le reste de la semaine, c’est un rendez-vous décontracté où se partager de bonnes petites assiettes entre ami.e.s: burrata, glavlax, tataki… on est servi!

6580-A Rue St-Hubert, à Montréal

Du mardi au vendredi, de 8h à 23h, et le samedi, de 9h à 23h

BVRGER

Après avoir lancé Sushi Momo et Casa Kaizen, le chef Christian Ventura se passe de présentation auprès des véganes de la métropole. Avec son nouveau projet, il s’inspire des saveurs du monde avec ses burgers sans cruauté, mais pas sans personnalité! Un burger de poisson à base de PVT, du poulet fait avec des champignons shiitake et des boulettes créées avec l’Impossible Meat retravaillée à sa façon garnissent le menu du diner végétalien. Et pour faire descendre tout ça, des milkshakes aux saveurs variées ont de quoi donner un goût de revenez-y.

401 Rue Notre-Dame Ouest, à Montréal

Tous les jours, de 11h30 à 21h

Le petit Mexico

L’équipe derrière Le petit Mexico a l’intention d’ouvrir au total 22 bars concepts dans les prochaines années. Avec déjà Le petit Moscou et Le petit Cuba, c’est bien parti! Le petit nouveau (‘scusez la!), qui se trouve dans le Quartier latin comme ses prédécesseurs, se distingue par son impressionnante sélection de tequila. Pas moins de 38 choix, dont plusieurs importations privées, sont disponibles. Les propriétaires, qui prévoient déjà ouvrir Le petit Rio (brésilien) et Le petit Medellin (colombien) prochainement, ont aussi fait venir du Mexique des verres et des carafes en verre soufflé faits par un artisan local. Un peu plus et on a les pieds dans le sable, quoi.

1781 Rue Saint-Denis, à Montréal

Tous les jours, de 15h à 3h

Nikkei MTL

Cette nouvelle adresse du Petit Laurier tire profit de la cuisine fusion de l’heure: le judicieux mélange d’influences japonaises et péruviennes. Au menu, des saveurs franches. On y sert autant du riz à sushi garni de cubes de thon jaune, de la mayonnaise au sésame et des feuilles de nori qu’un ceviche de saumon avec une sauce leche de tigre au ponzu. Avez sa carte de cocktails créatifs, on a envie de rester jusqu’à tard pour siroter une margarita au mezcal et sirop de pamplemousse rose-vanille-romarin avec le seul dessert du menu, un inoubliable manjar blanco (sorte de dulce de leche du Pérou) au miso. Kampaï!

1577 Avenue Laurier Est, à Montréal

Du mercredi au dimanche, de 16h à 22h30

Le Relais Boréale

Au Relais Boréale, vous pouvez non seulement déguster un des classiques de la brasserie Boréale, mais également quelques dix bières en édition limitée, dont des Lager, des IPAs et des bières sûres. Pour choisir, on se fie sur les experts de la maison, qui nous promettent d’ailleurs de brasser de la broue sur place éventuellement. Quelques pizzas sont disponibles pour combler vos petits creux. Vous pouvez même repartir avec des cruchons de bière en fût que vous pouvez retourner pour un prochain remplissage.

159 rue Jean-Talon Ouest, à Montréal

Du mercredi au dimanche de midi à minuit pour la brasserie et de 16h à 23h pour la cuisine

Kabinet

Quand le chef Jean-Michel Leblond s’empare des commandes d’un restaurant, courez-y. Débarqué au Kabinet, adjacent au bar Datcha, il a tassé les spécialités russes pour laisser place à une élégante cuisine dominée par les plus récents arrivages du potager, mais également les fruits de mer et le caviar, dont plusieurs variétés sont servies sur de coquets plateaux étagés. On vous recommande chaudement l’œuf mayonnaise aux truffes noires ainsi que le crudo de poisson et sa vinaigrette au poireau brûlé. Quant au local, il a été agrandi et a magnifiquement été réimaginé par la firme ADHOC Architecte. Autant le bar chaleureux que les banquettes en velours coiffées de lustres ou même la terrasse et ses parasols rayés vous feront de l’œil.

98, Avenue Laurier Ouest, à Montréal

Pour manger, du mercredi au dimanche, de 17h à 22h

Pour boire, ouvert tous les jours et jusqu’à 3h du mercredi au samedi

Cabaret l’Enfer

Le chef Massimo Piedimonte a fait ses classes avec le grand Daniel Boulud avant de revenir à Montréal, où il a été chef exécutif du célèbre Mousso ces dernières années. Pas étonnant, donc, que ce nouveau restaurant du Plateau ait attiré l’attention. Le menu, proposé en formule dégustation avec cinq à sept services, met en valeur des produits locaux et de saison. Changeant presque quotidiennement, il est inspiré du mouvement slow food, faisant donc une belle place aux aliments fermentés. Le chef fait honneur à ses origines italiennes en préparant burrata maison ou tiramisu, qu’on savoure avec un bon jus.

4094 Rue Saint-Denis, à Montréal

Du mardi au samedi, de 18h à 22h30

Nolan

Tôt le matin ou tard le soir, ce café, resto et bar à vin s’est vite imposé dans la Petite-Bourgogne. Chic, mais décontracté, l’endroit se distingue par sa grande table commune au centre. Le chef Vincent Lévesque Lepage, qu’on connaît pour le Knuckles cantine et vins, propose un menu saisonnier dans lequel il met de l’avant des produits québécois: flétan gaspésien par ici, fleurs de courgette tempura, camerises avec thé du Labrador par là. Coup de cœur pour les cavatelli au pois sucré et fromage Clos des Roches. Côté boisson, la carte évolue en fonction des arrivages et la sommelière Marie-Claude Lauriault laisse une belle place aux vins nature, tandis que quelques cocktails originaux nous ouvrent la soif.

1752 Rue Notre Dame Ouest, à Montréal

Du mercredi au dimanche, de 9h à 23h

Bloom sushi botanique

Christian Ventura s’autodéclare workaholic, et parce qu’il a ouverts deux restaurants en quelques mois, on ne s’en surprend pas. Fort du succès de Bloom sushi botanique dans le Vieux-Montréal, le chef végane ouvre une seconde succursale, cette fois dans le Quartier des Spectacles. Et on ne vous parle même pas de celle qu’il va lancer à Paris sous peu! Le menu, qui évoluera au fil des saisons, montre qu’on peut dévorer des sushis tout en prenant soin des océans – pensons au saumon végétalien, conçu avec du konjac. Quant à l’espace, dont le design épuré est signé Atelier Zébulon Perron, il a été pensé pour résonner avec l’effervescence du quartier qui vibre au rythme des festivals.

288 Sainte-Catherine Ouest, à Montréal

Du mercredi au dimanche, de 17h à 22h

