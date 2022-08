Deuxième service pour le succulent Marché Shoni 

Y a-t-il des fans de bouffe asiatique par ici? Sachez que le Marché Shoni sera bientôt de retour pour une deuxième édition. À mi-chemin entre festival culinaire et événement culturel, il se déroulera du 8 au 11 septembre.

Les vrai.e.s foodies le savent: il n’y a pas que dans le Quartier chinois qu’on trouve de bonnes spécialités venues d’Asie. Shaughnessy Village – le quartier autour de l’Université Concordia – regorge aussi d’adresses asiatiques gourmandes et authentiques.

Ce n’est donc pas un hasard si c’est là que s’est déroulée la toute première édition du Marché Shoni en 2021. L’événement aura d’ailleurs lieu au même endroit cette année, sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mackay et Chomedey.

Au programme: des délices de la cuisine panasiatique, mais pas que, puisque les quelque 30 kiosques incluront aussi des spécialités d’ailleurs. On retrouvera parmi eux les bons plats de Mama Bangkok, Osmow’s, Chef Lee et Petit Poisson Dumpling.

Le marché sera aussi animé par toutes sortes de performances artistiques (danse K-pop, dj sets) et d’événements. Le plus étonnant – et peut-être le plus incontournable – aura lieu le samedi 10 septembre à 14h30. On parle évidemment de la parade de corgis qui a l’ambition de faire défiler plus de 200 toutous sur la rue Sainte-Catherine.