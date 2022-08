Une parade de corgis à Montréal

San Francisco, California, USA - June 17, 2017: Northern California's official Corgi Con, pet convention held at Ocean Beach drew hundreds of avid Corgi fans celebrating the breed.

Non, la reine Élisabeth II, cette grande amoureuse de corgis, ne viendra pas faire un tour à Montréal. Mais ça a sans doute passé proche… Dans le cadre du marché de rue Shoni, un événement qui se déroule du 8 au 11 septembre prochain et qui a pour but de faire découvrir les merveilles gastronomiques de l’Asie, est organisé un party de corgis, en plein cœur de Montréal.

Le rassemblement poilu a eu lieu en 2021 et avait réuni plus de 150 personnes et leurs pitous. Cette 2e édition s’annonce encore plus grandiose : déjà plus de 140 personnes ont indiqué y participer sur la page Facebook de l’événement, sans compter les quelque 300 personnes intéressées.

Le point de départ a lieu au Parc à chiens Percy-Walters, le 10 septembre prochain, dès 13h. S’ensuit une parade sur Sainte-Catherine vers le collège Lasalle.

Pour attirer encore plus de «awwww» cette, année, l’organisation a mis sur pied une thématique: retour à l’école. On peut donc s’attendre à voir des petits écoliers sur quatre pattes gambader joyeusement au centre-ville.

Pour emmener votre pitou, il faut s’inscrire gratuitement ici. Et s’il a un style d’enfer, il peut même prendre part à la compétition du corgi le plus stylé. Toutes les informations sont dans ce même formulaire.