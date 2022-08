Une parade de corgis à Montréal

Non, la reine Élisabeth II, cette grande amoureuse des corgis, ne viendra pas faire un tour à Montréal. Mais ça a sans doute passé proche… Dans le cadre du marché de rue Shoni, un événement qui se déroule du 8 au 11 septembre prochain et qui a pour but de faire découvrir les merveilles gastronomiques de l’Asie, est organisé un party de corgis, en plein cœur de Montréal.

La première édition du rassemblement poilu a eu lieu en 2021 et avait réuni plus de 150 personnes et leurs pitous. Cette seconde édition s’annonce encore plus grandiose: déjà plus de 140 personnes ont indiqué qu’elles y participeront sur la page Facebook de l’événement, sans compter les quelque 300 personnes intéressées.

L’événement aura comme point de départ le parc à chiens du parc Percy-Walters, le 10 septembre prochain, dès 13h. S’ensuivra une parade sur la rue Sainte-Catherine en direction du Collège LaSalle.

Pour attirer encore plus de awwww cette année, l’organisation propose la thématique «retour à l’école». On peut donc s’attendre à voir des petits écoliers sur quatre pattes gambader joyeusement au centre-ville.

Pour emmener votre pitou, il faut s’inscrire gratuitement ici. Et s’il a un style d’enfer, il peut même prendre part à la compétition du corgi le plus stylé. Toutes les informations sont dans ce même formulaire.