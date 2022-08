Voici le party de la rentrée qui remplacera le OUMF

Après neuf années à lancer la rentrée scolaire montréalaise, le OUMF n’est plus. Du 8 au 10 septembre, la rue Saint-Denis accueillera la première édition de La rentrée du Quartier latin! qui offrira une programmation culturelle variée «par et pour les étudiant.e.s».

L’événement majoritairement musical laisse donc place à une fête multidisciplinaire. La programmation culturelle de La rentrée du Quartier latin!, qui sera dévoilée le 30 août prochain, mêlera musique, danse, théâtre d’improvisation et animations de rue.

Trois grands rendez-vous festifs seront au programme: une soirée de lancement aux Jardins Gamelin le 8 septembre, «La nocturne du Quartier latin» dans la nuit du 9 au 10 septembre, ainsi qu’un grand événement rassembleur pour clôturer cette première édition.

Programmé et financé par le Partenariat du Quartier des spectacles et subventionné également par la la Société de développement commercial (SDC) du Quartier latin, l’événement met en valeur le talent des étudiant.e.s montréalais.es.

On pourra notamment voir des créations de la communauté étudiante de l’Université de Montréal, de Concordia, de l’UQAM et du cégep du Vieux Montréal. La cinquantaine de bars et de restaurants du Quartier latin prendront également part à la fête.

Dès maintenant et jusqu’au début de l’automne, les visiteurs peuvent profiter de L’Agora Maximus, un nouvel aménagement sur la rue Saint-Denis piétonne entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke Ouest. On y trouve plusieurs îlots de mobilier urbain végétalisés. Ce projet, qui est une création de LAAB Collective en collaboration avec Signature design communication, reviendra d’ailleurs dans une forme bonifiée en 2023 et 2024.

L’Agora Maximus (Crédit: Raphaël Thibodeau/Gracieuseté)