Un rendez-vous en Martinique à Montréal

Le Grand Quai du Port de Montréal se réchauffera les 3 et 4 septembre prochain alors qu’il accueillera un grand marché créole dans le cadre de la quinzième édition du festival culinaire et solidaire Martinique Gourmande.

C’est sous le thème «De l’assiette au voyage» que se tiendront les festivités. Pour l’occasion, cinq chefs invités de la Martinique seront à l’honneur pour faire découvrir les merveilles culinaires de cette belle région du monde.

«C’est avec un grand bonheur que nous retrouverons enfin les festivaliers, en présentiel, afin de leur proposer un avant-goût de tout ce que la Martinique a à leur offrir! Saveurs gourmandes, olfactives, musicales, le soleil des Antilles sera à Montréal quelques jours sous le signe du voyage et de l’amitié!», annonce Bénédicte Di Géronimo, présidente du Comité martiniquais du tourisme et conseillère exécutive de la Collectivité Territoriale de la Martinique.

À quoi s’attendre?

Le marché créole se tiendra de 12h à 21h les 3 et 4 septembre. L’entrée est gratuite. Des animations pour toute la famille y seront proposées: dégustation de spécialités emblématiques de la Martinique concoctées par des chefs renommés, ateliers de composition florale, compétition de mixologues, tournoi de dominos, cours de zouk et de zumba créole, groupe de carnaval typiquement créole, et plus. Une quinzaine d’exposants seront également présents afin de faire découvrir de nombreux produits martiniquais.

En plus d’être culinaire, l’événement se veut également solidaire. Pour une troisième année, La Tablée des Chefs s’engage à livrer plusieurs milliers de portions d’une recette purement martiniquaise dans les banques alimentaires du Québec .

Pour ceux et celles qui ne seront pas encore rassasié.e.s, il y aura plus encore. Plus d’une dizaine d’établissements québécois proposeront des saveurs martiniquaises dans leur menu, du 2 au 10 septembre prochain. À Montréal, les restaurants participants sont Le Renoir, restaurant du Sofitel, le restaurant Palme, Bar Mamie, Le Rouge Gorge, Resto Chabanel, 123 Bar Vintage, Le Majestique et Ateliers et Saveurs Vieux-Montréal.