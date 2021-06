Débat autour d’un aménagement cyclable

L’installation d’un déviateur de circulation sur la rue Villeray, à l’angle de la rue St-Dominique, sème un débat sur les réseaux sociaux.

Ce déviateur oblige les automobilistes qui circulent sur la rue Villeray en direction ouest à tourner vers le nord sur la rue Saint-Dominique. Ceux qui circulent vers le nord sur cette dernière sont redirigés vers le boulevard Saint-Laurent, via la rue Villeray. Les piétons et cyclistes, eux, peuvent circuler normalement.

L’objectif de ce déviateur est d’empêcher la circulation de transit et «d’optimiser la cohabitation des modes de déplacement, sans compromettre l’accès facile aux commerces», comme l’explique un communiqué de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension publié en avril dernier.

Jean-François Rheault, président-directeur général de l’organisme Vélo Québec et citoyen du quartier Villeray, voit d’un bon œil l’utilisation d’un déviateur. «[Il] va apaiser la circulation des véhicules sur cette rue et permettre de garder 53 places de stationnement.»

Toutefois, d’autres citoyens du quartier sont en désaccord avec l’aménagement. Ces derniers n’ont pas hésité à exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux ou lors du dernier conseil d’arrondissement.

«C’est clairement dans le but de nuire aux automobilistes et à la circulation. Il n’y a aucune explication qui peut expliquer cela. Je mets au défi Projet Montréal de justifier ces entraves de façon logique?», demande un citoyen du quartier sur Twitter.

Piste cyclable

Cette installation s’inscrit dans la création d’un lien cyclable stratégique qui reliera d’est en ouest le parc Jarry, la Route verte, le Réseau express vélo (REV) et l’est de l’arrondissement.

«C’était un engagement électoral qui allait faire en sorte qu’on allait favoriser la mobilité active. L’idée de départ était de dire que notre arrondissement avec ses trois quartiers est extrêmement enclavé. On a beaucoup de liens nord et sud, mais pas de liens est et ouest qui sont sécuritaires pour les citoyens», explique France Émond, directrice de cabinet de Giuliana Fumagalli, mairesse de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Le premier tronçon du projet se déploie entre les rues Saint-Denis et Boyer. Ce projet est une version revue et corrigée de la voie sécuritaire et active aménagée l’année dernière qui reliait l’avenue Christophe-Colomb au parc Jarry. Elle comprend notamment une piste cyclable ouverte quatre saisons.

Le deuxième tronçon du projet reliera le boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Denis. Cette voie cyclable sera protégée de la circulation automobile par des bollards et du stationnement.

D’autres travaux seront effectués dans le cadre de cet aménagement comme l’installation de supports à vélo, la signalisation de la circulation et du stationnement et la plantation d’arbres notamment.

Une priorité pour la mairesse de l’arrondissement

Une deuxième phase de l’axe cyclable prévoit un lien entre la rue Boyer et le boulevard Saint-Michel. L’arrondissement indique qu’une démarche de participation citoyenne sera entamée.

Selon France Émond, directrice du cabinet de la mairesse Giuliana Fumagalli, cette dernière aurait voulu que ce projet soit réalisé dans son entièreté au cours de l’été dernier.

«Comme c’est une rue artérielle, c’est seulement la ville-centre qui a la compétence pour le faire et pour eux, ce n’est pas une priorité actuellement. Ils voudront le faire au cours de l’année 2021-2022», mentionne Mme Émond.

France Émond se montre compréhensive face aux individus opposés à ce projet d’aménagement. Selon elle, c’est le changement d’habitude qui peut expliquer le doute de la pertinence du projet chez certaines personnes.

«À plus ou moins long terme, on aura plus de satisfaction que d’inconvénients selon nous », mentionne-t-elle.