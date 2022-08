3 vignobles à découvrir à moins de 30 minutes de Montréal

Pas besoin d’aller très loin pour goûter à la richesse de notre terroir. Nous vous proposons cette semaine trois vignobles à découvrir à moins de 30 minutes de Montréal. Mais avant toute chose, faisons un survol des deux régions viticoles qui entourent la métropole, la Montérégie Sud et la région de Deux-Montagnes.



Selon le Conseil des vins du Québec, la région viticole de la Montérégie Sud comprend «la plaine ondulée de Montréal et s’étend du fleuve Saint-Laurent jusqu’à l’est de la rivière Richelieu». Le territoire, riche en argile et en sols organiques, est couvert de nombreux dépôts glaciaires et de sols souvent graveleux et caillouteux, ce qui le rend propice à la culture de la vigne.

Pour sa part, la région de Deux-Montagnes s’étend de Mirabel à Vaudreuil-Soulanges, et comprend les parties ouest de Montréal et de Laval. La région a été nommée ainsi pour représenter les deux collines qui jalonnent son territoire, celle d’Oka et de Rigaud. Outre ces deux montagnes, le relief du reste du territoire est plutôt plat, idéal pour absorber le maximum de chaleur et obtenir un raisin à pleine maturité.

Château Taillefer Lafon (Deux-Montagnes)

Le vignoble Château Taillefer Lafon se situe sur la pointe ouest de l’île de Laval. La terre fut achetée en 1976, mais ce n’est qu’en 2006 que le vignoble a ouvert ses portes au public. Les vignerons se spécialisent dans les cépages vitis vinefera et cultivent notamment du riesling, du pinot noir, du chardonnay et plusieurs autres.



Produit coup de cœur: Chardonnay 2020 – 26$

Domaine du Fleuve (Montérégie Sud)

À environ moins de 20 minutes de Montréal, plus précisément à Varennes, se situe le Domaine du Fleuve. Au début des années 2000, la famille Thomas plante 3000 vignes rustiques et semi-rustiques: frontenac noir, sainte-croix, lucie-kulhmann, saint-pépin… Dix ans plus tard, les vignerons passionnés se donnent comme défi de planter quelques vignes nobles de vitis vinifiera. Mission accomplie: on peut maintenant boire du pinot, du riesling, du chardonnay et même du merlot bien de chez nous grâce au travail acharné de ces vignerons varennois.

Produit coup de cœur: Côte d’en haut 2020 – 26$

Vignoble Kobloth (Montérégie Sud)

Situé entre la ville et la campagne, le vignoble Kobloth, situé à Saint-Bruno-de-Montarville, gagne à être connu. Originaire d’Alsace, le vigneron Thierry Kobloth gère sous un même toit un vignoble, une microbrasserie, une microdistillerie et un restaurant. Le vignoble compte environ 10 000 plants de vigne, soit 6000 de raisins blancs et 4000 de raisins rouges, et a pour objectif de passer à 20 000 plants de vigne d’ici l’an prochain.



Produit coup de cœur: Vin orange nature 2021 – 33$