Bouchées sonores: manger seul.e… ou pas  

Pas toujours facile d’apprécier son repas quand on mange seul.e au milieu d’un food court bondé, vite vite avant de retourner travailler ou de rejoindre un.e ami.e. Pour dissiper le malaise ou l’ennui, les Bouchées sonores disponibles à la foire alimentaire Le Central viennent mettre leur grain de sel dans vos repas solitaires.

Depuis quelque temps, le Central est parsemé de gros codes QR. Collés sur les tables et placardés aux murs, ils ne servent pas à trouver les menus de tous les restos de la place, mais renvoient vers le site web des Bouchées sonores.

Ces sortes de balados interactifs, créés par le studio montréalais Daily tous les jours, ont été conçus tout spécialement pour vous accompagner le temps d’un repas et vous pousser à apprécier votre solitude autant que le plat qui se trouve dans votre assiette.

Deux épisodes longs d’une quinzaine de minutes sont déjà disponibles: «Vous n’êtes pas seul» et «Pornographie végétale». Un troisième épisode intitulé «Magie» est en préparation et viendra prochainement s’ajouter au menu.

Comme son nom le laisse deviner, le premier nous questionne sur notre capacité à manger seul.e sans ressentir un malaise profond. Au fil de l’épisode, on nous donne des instructions, nous lance des défis et nous pose plusieurs questions existentialo-gourmandes qui ne manquent pas de décrocher quelques sourires.

Captures d’écran, Les Bouchées sonores

Le second épisode, qui nous «expose à la sexualité débridée de la nature», offre une expérience plus sensuelle et humoristique, puisque les deux seules activités qui sollicitent nos cinq sens sont «manger et baiser», apprend-on.

Dans les deux cas, il faut reconnaître que les Bouchées sonores gagnent le pari de nous faire passer un bon moment. Seul bémol, entre la musique, les bavardages et les bruits de cuisine, Le Central peut être pas mal bruyant. On vous conseille donc de trouver un coin tranquille (il y en a) et surtout de ne pas oublier vos (bons) écouteurs!