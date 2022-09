Aperitivo et dolce vita au menu d’Invasion cocktail

L’Italie débarque en ville! Pour sa neuvième édition, Invasion cocktail nous fera entre autres goûter à la dolce vita par le biais de ses divers événements, qui se tiendront du 20 au 30 septembre.

Avec la Délégation commerciale d’Italie comme partenaire d’Invasion cocktail cette année, dur de passer à côté des saveurs du pays. Le 28 septembre, le Ratafia – justement situé dans la Petite Italie – proposera antipasti et cocktails exclusifs pour nous plonger dans une ambiance d’aperitivo.

Tap Tap Cocktail, dans l’est du Plateau, accueillera l’atelier dolce vita le 30 septembre. Avec un cocktail de bienvenue, on pourra découvrir des liqueurs et spiritueux italiens (il n’y a pas que l’Aperol!) et préparer soi-même deux drinks avec l’aide d’un mixologue. La veille, un autre atelier aura lieu au même endroit, mais celui-ci misera plutôt sur la consommation locale et les produits de la Distillerie Noroi.

Avant tout ça, le festival sera lancé le 20 septembre avec la soirée bartender, au restaurant Cendrillon, à Québec. Invasion cocktail posera ensuite ses pénates à Montréal; la soirée d’ouverture aura lieu au Centre PHI, le 22 septembre. Au programme: stations de dégustation de cocktails, stations de nourriture et DJ.

Un volet d’Invasion cocktail est également réservé aux gens de l’industrie avec la journée pro, le 26 septembre, au Ausgang Plaza, dans Rosemont. Une master class, un panel de discussion et un mini-salon seront proposés aux professionnel.le.s. Surtout, ça sera le moment de découvrir le cocktail gagnant de la compétition de bartender du festival, une boisson qui devra rendre hommage à l’Italie en mettant en vedette un alcool du pays de la Botte. Salute!

