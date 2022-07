Pour sa 29e édition, le festival italien célèbre la région des Abruzzes

Région du centre de l’Italie, les Abruzzes sont à l’honneur pour la 29e édition de la Semaine italienne de Montréal. Le festival, qui célèbre la culture italienne, présente une programmation gratuite toujours aussi diversifiée, alliant spectacles, expositions, projections et sports.

Le festival se déroulera du 5 au 20 août dans plusieurs lieux de Montréal. Pour une deuxième année de suite, l’évènement s’ouvrira par un ciné-parc à Kirkland. Le film projeté sera La Dolce Vita du réalisateur italien Federico Fellini. La projection sera en version originale avec sous-titres anglais. Une seconde soirée ciné-parc sera offerte avec un film différent, et deux autres films seront diffusés au Centre Leonardo da Vinci. Des soirées qui s’ajoutent donc aux films italiens déjà diffusés au Ciné-parc Dante.

Le cœur des célébrations du festival italien est l’exposition de photographies de la région des Abruzzes, déjà en cours depuis le 17 juillet, et ce, jusqu’au 11 août. Les photos d’Antonio di Cecco, natif de la région, sont exposées au centre culturel Casa d’Italia.

Cette région aura aussi inspiré les jeunes talents qui ont participé au concours «Piccolo Leonardo». Les candidats avaient jusqu’au 21 juillet pour prendre part à la compétition, qui aura permis à de jeunes Montréalais de tester leurs compétences en dessin sur le thème des Abruzzes. Pour en apprendre plus sur la région, une conférence sur son histoire sera donnée à la Casa d’Italia.

La culture italienne vivante bien présente

Des spectacles sont également prévus tout du long de l’Italfest. En effet, l’art vivant n’est pas en reste avec des représentations de nombreux artistes italo-canadiens, dont certains reviendront plusieurs fois, comme le DJ Paul Cargnello et l’artiste de cirque Élodie Sanna.

Ces derniers et de nombreux autres musiciens et comédiens se produiront sur plusieurs scènes, réparties surtout dans trois arrondissements. La plupart des représentations du festival italien se tiendront à l’esplanade Tranquille du quartier des spectacles, au parc Wilfrid-Bastien, dans Saint-Léonard, et dans la Petite Italie.

Autre évènement ambulant, il y aura une exposition de FIAT 500, la légendaire voiture italienne. Dans le cadre de la semaine italienne, l’expo sera présentée à Saint-Léonard, dans le quartier des spectacles et dans la Petite Italie, mais elle visitera également les arrondissements de LaSalle et de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Enfin, le sport ne sera pas oublié avec la tenue de tournois de soccer et de bocce, la pétanque italienne. Pour ceux qui souhaiteraient voyager sans sortir de Montréal, des kiosques sur les différentes régions italiennes s’installeront sur le boulevard Saint-Laurent les 13 et 14 août. Une occasion en or de découvrir les saveurs, l’artisanat et les attraits touristiques des 20 régions italiennes.