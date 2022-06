Retour du ciné-Parc Dante: l’Italie au grand écran

Tous les mercredis à la tombée de la nuit, 6 juillet au 31 août, le parc Dante se transformera en cinéma extérieur.

Au total, il y aura neuf projections en plein air: comédies, films historiques et documentaires, seront offerts aux italophones, francophones et anglophones.

Le Ciné-Parc Dante est organisé conjointement par le Festival du cinéma italien contemporain (FCIC) et la SDC Petite Italie.

Comme le veut la tradition, les projections commenceront au coucher du soleil dans le parc situé sur la rue Dante entre les rues de Gaspé et Alma.

Cependant le public a pour habitude de venir quelques heures avant pour profiter de l’expérience italienne, histoire de profiter d’une bonne pizza ou d’une glace à l’italienne.

Tous les films sont sous-titrés en français ou en anglais, et l’entrée au parc est gratuite. Dans la programmation, il sera possible de voir Ennio, un documentaire de Giuseppe Tornatore sur la carrière d’Ennio Morricone, Lasciarsi un giorno a Roma, comédie romantique de Edoardo Leo, et bien d’autres encore.

Même si les regroupements sont de nouveau autorisés, le FCIC at home, segment virtuel né pendant la pandémie sera toujours disponible cette année. Au prix de 30 dollars, il sera possible de visionner dix films du 1er au 10 juillet.

Pour plus d’informations, le détail de toute la programmation est disponible sur le site web de l’événement.

Une première soirée spéciale au Cinéma Guzzo Lacordaire de Saint-Léonard sera organisée, avec la projection du film «Et nous, comme des idiots, sommes restés là à regarder», dernier long-métrage du cinéaste Pif. L’humoriste Fabio De Luigi, arrivera à Montréal directement d’Italie pour présenter ce film dans lequel il joue le rôle d’Arturo, un chef d’entreprise qui découvre un algorithme ingénieux qui améliore les performances de l’entreprise mais révèle aussi qu’il est lui-même remplaçable. Les billets sont au prix de 15 $.