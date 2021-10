Invasion Cocktail: 150 drinks à déguster en présentiel

Invasion Cocktail présentera plus d'une centaine de cocktails éphémères. Ici, on peut voir les créations du restaurant Le Flamant, à Hochelaga.

Si les «Soirs de scotch» vous enchantent, on a l’activité pour vous! Invasion Cocktail est de retour pour une 8e année et vous pourrez boire pas moins de 150 créations éphémères dans plus de 20 bars et restos, dont plusieurs se trouvent ici, à Montréal.

Le festival qui met en valeur le travail des barmans et des distillateurs de la province se déroule du 6 au 16 octobre en… roulement de tambour… présentiel!

Pour participer à l’événement, il faut s’inscrire en ligne et télécharger son passeport gratuit sur le site Web du festival. Ce dernier contient une foule de prix réduits sur des cocktails créés exclusivement pour le festival dans une vingtaine d’établissements participants situés dans le Grand Montréal et à Québec.

«En plus d’inciter notre communauté à visiter les bars et les restos partenaires pendant le festival, notre mission est de faire briller tous ces bartenders qui ont démontré leur talent dans chacune de leurs créations», explique la cofondatrice de l’événement, Maryline Demandre.

Certaines créations alcoolisées nous donnent déjà soif! On peut, par exemple, déguster le «Lucifer», un aperol à la fraise et au sirop habanero créé par le restaurant mexicain Ariz5 du Plateau-Mont-Royal.

Et que dire du «Café Ko »Mocha »Mo», un double allongé au rhum épicé et à la liqueur de coco Malibu garni d’un macaron au chocolat. Un alléchant cocktail du bar Ratafia dans la Petite Italie.

Le «Café Ko »Mocha »Mo», un double allongé au rhum épicé et à la liqueur de coco Malibu avec un macaron au chocolat sur le dessus. Ce drink créé par le bar Ratafia à Montréal est vendu dans le cadre d’Invasion Cocktail.

Il n’y a pas que les bars qui seront de la fête. Pour 35$ par personne, on pourra aussi visiter les installations de la Distillerie de Montréal et profiter d’une dégustation dans une ambiance conviviale. Une activité parfaite pour les petits groupes en soirée.

Être un barman chez soi

Pas envie de vous accouder au bar du coin? Invasion Cocktail propose également des ateliers virtuels en compagnie du barman en chef d’Invasion Cocktail, Anton Dutot, que vous pouvez suivre dans le confort de votre cuisine avec vos amis.

On propose de livrer tous les ingrédients et les fiches de recettes 24 à 48 heures avant le cours. Dans les ensembles «prêt à shaker» proposés, il y a trois recettes différentes conçues pour désaltérer huit personnes. Il y aura aussi un jeu-questionnaire avec des prix à gagner. Le tout se fera sur une plateforme numérique, avec un lien Web reçu par courriel après l’inscription à l’événement.

Plusieurs ateliers ont attiré les buveurs curieux et affichent déjà complet. Il reste cependant des places pour «Amore miooo!», pendant lequel on explore les liqueurs italiennes, dont l’Amaro Nonino, la Strega ou la liqueur aux fraises. Molto bene! Le coût? 85$.

Pour plus d’informations et pour réserver sa place à une activité, on peut se rendre sur invasioncocktail.com.