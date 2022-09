Un concours de tarte aux pommes à Montréal

C’est le moment de mettre les mains à la pâte (littéralement) : le concours de la meilleure tarte aux pommes du Québec embaumera le marché Les Halles d’Anjou le samedi 17 septembre!

Il reviendra notamment à l’animatrice des Chefs! Élyse Marquis, l’une des membres du jury, de couronner la crème de la crème des tartes aux pommes de la province dans le cadre de la cinquième édition de la compétition.

Le public gourmand est convié à venir humer les parfums réconfortants — et décadents! — des desserts rivaux dans l’aire de restauration du plus vaste marché extérieur de l’est de Montréal. Pourquoi ne pas aller visiter les étals des Parti Bière, La Panetière, Cavallaro, Le Petit Marché des Halles, la Fromagerie des Nations et autres marchands locaux par la même occasion?

Alors, passionné.e.s de pâtisserie, prêt.e.s à relever ce défi sucré et à démontrer votre talent culinaire? Vous avez jusqu’au 14 septembre pour vous inscrire au concours, soit en ligne ou par téléphone, au 514 355-4751.

Outre l’honneur suprême, des prix d’une valeur de plus de 1000 $ seront distribués aux participant.e.s.

Le concours de la meilleure tarte aux pommes du Québec se déroulera aux Halles d’Anjou. Photo fournie par Les Halles d’Anjou

Concours de la meilleure tarte aux pommes du Québec

Samedi 17 septembre, 13 h

Marché Les Halles d’Anjou

7500, boulevard des Galeries-d’Anjou