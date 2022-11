10 cadeaux pour se mettre en mode cocooning 

Maintenant que la neige s’est installée, l’heure est au cocooning et au magasinage de Noël. Combinez les deux et hop! vous voilà telle la fée des étoiles, distribuant bonheur et confort à vos proches.

L’équipe de Métro note à l’année longue des idées cadeaux, histoire de vous les suggérer à la veille des Fêtes. Partez la musique de Noël et mettez les bonshommes en pain d’épice au four, parce que l’heure est venue!

Mode et beauté

Un gros pull torsadé de Livøm

Image: Livøm

Nouveau joueur dans le monde de la mode, de la déco et même du mobilier, la petite dernière dans la famille du Groupe Marie Claire propose des styles quasi intemporels conçu dans des matériaux de qualité pour miser sur la durabilité. Du vrai beau «linge mou», des vases, des pulls ultra confo comme celui-ci et tout ce qu’il faut pour créer une belle table dans l’esprit des Fêtes… Livøm s’impose comme destination pour le magasinage de cadeaux.

90$ en spécial à 63$

La crème antiâge 16-en-1 EXPRESS Multi-Action de IDC

Image: IDC

Marque d’ici à l’efficacité redoutable, IDC a su se tailler une place parmi les favoris des adeptes de beauté. Lauréate de plusieurs prix dans l’industrie et reconnue par les magazines de mode à travers le pays, elle se décline en une dizaine de gammes pour cibler les besoins de la personne que vous voulez gâter tout en mettant l’accent sur les produits antiâges, comme cette crème hydratante hautement nourrissante. De quoi commencer 2023 avec une peau lumineuse.

82,99$ en spécial à 58,09$

L’émulsion protectrice et un soin en institut de l’Académie Edith Serei

Image: Académie Edith Serei

Plus qu’une académie pour former des gens en soins esthétiques, la bannière Edith Serei – située à Montréal, Laval et bientôt à Québec – inclut également des instituts où recevoir facial, soins du dos ou encore manicure et pédicure à prix doux. C’est que ce sont les étudiant.e.s qui, sous la supervision d’enseignant.e.s, font les soins, réduisant considérablement la facture pour la même expérience. Pour accompagner le certificat cadeau, on glisse un de leurs produits pour la peau. Coup de cœur pour l’émulsion protectrice qui hydrate les visages durement éprouvés par l’hiver.

30$

Détente

Le forfait Givre du Strøm spa

Image: Strøm spa

Rien ne dit «détente» et «cocooning» comme une journée au spa! Le Strøm spa – qui a quatre succursales au Québec, en plus de son espace éphémère au Palais des Congrès – propose des forfaits spécialement pensés pour gâter ses proches (ou soi-même!) pendant les Fêtes. Divisés en différentes gammes de prix, ils incluent tous l’entrée dans le parcours thermal et des extras. On aime le forfait Givre, qui inclut un soin du visage ou du dos d’une heure et un produit Boréal de son choix.

229$ en spécial à 206$ pour une personne ou 454$ en spécial à 402$ pour deux personnes.

La boîte «La maman Noël» de 4T

Image: 4T

À la recherche d’un cadeau pour la personne enceinte dans votre entourage ou pour une nouvelle maman? Laissez tomber l’idée des articles pour bébés et offrez-lui la chance de penser un peu à elle. L’entreprise propose des boîtes «4T-Bedon», des boîtes «4T-Postnatal» et maintenant des boîtes pour les femmes avec ou sans enfants. Les produits – évidemment sans danger pendant la grossesse – misent sur le réconfort. On choisit la boîte «Maman Noël» qui contient la bruine pain d’épice, le chai de Noël, un shampoing sec, une huile à massage à l’envoûtante odeur de conifères et des bulles pour le bain.

80$

Un rituel de fumigation de Yawinonh

Image: Yawinonh

Entreprise wendate menée par une femme autochtone, Yawinonh s’est donné comme mission de faire connaître les cultures des Premières Nations tout en se réappropriant les savoirs ancestraux. Sur la boutique en ligne, on retrouve aussi chandelles parfumées, des bruines d’ambiance et tout le nécessaire pour des infusions naturelles. Pour les personnes aux intérêts spirituels qui cherchent à être de bonnes alliées, on offre tout ce qu’il faut pour apprendre à se faire un rituel de fumigation maison.

8$ à 15$ pour la sauge, 18$ pour la plume artisanale, 26$ pour l’assiette de fumigation.

Une grosse bougie Dans un jardin

Image: Dans un jardin

Depuis sa réouverture en 2019, Dans un jardin mise sur des produits naturels et véganes. Pas besoin de se casser la tête, puisqu’une tonne d’ensembles cadeaux sont là pour dépanner les gens pressés. Et des produits saisonniers, il n’en manque pas! Pour les Fêtes, l’entreprise propose une déclinaison d’odeurs fraîches et savoureuses: flocons de neige, fruits confits et délices de Noël sont à découvrir. Notre préférée? Sapin dont on brûle la chandelle dans toutes les pièces de la maison.

26,95$ en spécial à 21,56$

Abonnements

Des bouquets d’Oursin fleurs

Image: Oursin Fleurs

En plus d’offrir des ateliers pour les gens qui ont envie de se lancer dans la fleuristerie comme hobby, Oursin Fleurs, qui a désormais aussi pignon sur rue dans la Petite Italie, propose un «abonnement fleural». On peut en choisir le format, la durée (six mois ou un an) et la fréquence (chaque semaine, aux deux semaines ou chaque mois) et voilà, l’être aimé recevra des bouquets de fleurs les plus éthiques et locaux possible. De quoi égayer un hiver!

À partir de 279$

Des livres audio sur Narra

Image: Narra/Libre Expression

Avec l’explosion de la popularité des livres audio, il était temps que le Québec ait sa propre plateforme dédiée! La beauté de Narra, c’est que l’application rassemble près de 10 000 titres francophones, dont plus de 1000 d’ici. On y propose toutes sortes de genres littéraires: jeunesse, fictions, essais, poésie… difficile de ne pas trouver son compte. Différentes formes d’abonnement sont possibles: à la carte, au lot ou mensuel.

14,99$ par mois

Deux numéro du magazine Beside

Image: Instagram @beside_magazine

Un abonnement annuel au magazine indépendant Beside donnera deux numéros (un au printemps et un à l’automne) en plus d’un rabais sur les éditions précédentes. Porteuse de récits qui font la connexion entre l’humain et la nature, la publication met de l’avant des dossiers étoffés, des portraits de qualité ou encore des carnets de voyage, le tout avec une attention toute particulière pour l’esthétisme du produit final.

40$ par an