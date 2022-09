Un spa sans eau s’installe au centre-ville

Finir sa journée de travail avec une méditation guidée, c’est ce que propose le nouvel espace éphémère du Strøm spa nordique. Installé au Palais des congrès de Montréal jusqu’au printemps, le local dédié à la détente ne demande pas de traîner son maillot de bain, puisqu’on n’y trouve pas de parcours d’hydrothérapie.

Eh non, on n’a pas installé de bains chauds ou de saunas à côté de Van Gogh – Distorsion. Ce qu’on nous propose, c’est plutôt des expériences (sans eau!) qu’on retrouve dans certaines stations thermales Strøm.

Une zone de détente et deux bornes interactives qui offrent notamment une méditation guidée sont accessibles gratuitement, tandis que la lumino-méditation et le Zerobody coûtent une quinzaine de dollars chacun pour 10 à 15 minutes.

Spa clair?

Ça mange quoi en hiver, le Zerobody? Pour vivre cette «expérience de détente unique», on s’allonge sur un matelas d’eau (mais pas comme ceux des années 80, on vous rassure) chauffée, ce qui donne une sensation d’apesanteur et provoque un apaisement physique et mental.

D’après le Strøm spa, le Zerobody – qui vient également avec une méditation guidée – apaiserait les tensions musculaires et améliorerait la qualité du sommeil ainsi que la concentration.

La lumino-méditation. Photo: Gracieuseté Strøm spa L’expérience Zerobody. Photo: Gracieuseté Strøm spa

Quant à la lumino-méditation, c’est sur une chaise longue infrarouge qu’on s’étend, casque d’écoute et lunettes de luminothérapie PSiO sur la tête.

Deux types de stimulations visuelles sont possibles: la lumière continue, qui aiderait contre la fatigue causée par le manque de luminosité en hiver, et la lumière pulsée, qui implique diverses teintes présentées en alternance. Métro a d’ailleurs pu faire l’expérience de cette dernière, qui procure une sensation revigorante tout en favorisant la détente puisqu’elle invite à évacuer les pensées intrusives.

L’espace éphémère du Strøm spa nordique au Palais des congrès comprend également une boutique et proposera des ateliers ponctuels durant la saison froide. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 19h, et les week-ends en fonction de l’achalandage.