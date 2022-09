4 circuits urbains pour reconnecter avec Montréal

Rivière-des-Prairies, Griffintown, Plateau Mont-Royal et Sainte-Marie, l’ancien faubourg à m’lasse, quatre territoires montréalais qui en ont long à conter. L’Autre Montréal vous convie à vous imprégner de leur histoire, de leurs réalités sociales et culturelles et de leur patrimoine architectural et urbanistique dans le cadre de quatre circuits urbains tout nouveaux.

Beau temps, mauvais temps, ces explorations qui se dérouleront à pied ou en autobus du 11 septembre au 22 octobre nous révéleront des facettes insoupçonnées de ces quatre quartiers mythiques.

À Rivière-des-Prairies, l’on plongera dans le passé de ses bâtiments institutionnels s’érigeant dans un immense décor champêtre (qui a déjà été, jadis, un haut lieu de culture agricole de Montréal).

Près du parc Pointe-des-Seigneurs, à Griffintown. Photo : L’Autre Montréal

Église Saint-Joseph, à Rivière-des-Prairies. Photo : Société historique de RDP

Au pied du courant, à Sainte-Marie. Photo : L’Autre Montréal

Puis à Griffintown — le plus ancien quartier ouvrier du Canada —, l’on revivra près de deux siècles d’histoire le long des berges du canal de Lachine, visitant fantômes du passé et autres jardins secrets.

Les rues, parcs, bâtiments résidentiels, institutionnels, commerciaux ou industriels du Plateau Mont-Royal ont été le berceau de luttes citoyennes majeures, de la contre-culture et de l’avant-garde, apprendra-t-on. L’on découvrira en outre de précieux legs qu’ont su entretenir, d’hier à aujourd’hui, des Montréalais.e.s d’adoption.

Finalement, une exploration du légendaire faubourg prolétaire au pied du pont Jacques-Cartier sera l’occasion d’en apprendre sur de nouveaux projets à vocations sociale et culturelle qui veillent à réhabiliter des immeubles patrimoniaux exceptionnellement bien conservés.

Parcourir ces territoires, c’est une invitation à s’imprégner de l’esprit de lieux dotés d’une riche histoire et à en contempler les beautés, tantôt flagrantes, tantôt secrètes. Par l’entremise de ces explorations urbaines, L’Autre Montréal rend en outre hommage aux projets citoyens grâce auxquels toutes ces splendeurs ont vu le jour.

Circuits urbains de L’Autre Montréal

Du 11 septembre au 22 octobre