Ailes de poulet gourmandes aux épices et au cacao

Après une journée passée à l’extérieur, rien ne vaut cette variation originale sur les ailes de poulet. Saisies à la poêle, les ailes sont ensuite cuites au four dans une sauce barbecue maison, et le résultat est fumé, épicé, collant, salissant et délicieux. Ici, se lécher les doigts est une obligation!

Cette recette est parfaite pour un en-cas ou une entrée, mais vous pouvez facilement doubler ou tripler la recette pour en faire un plat plus consistant. Il faudra alors simplement cuire les ailes de poulet à la poêle en plusieurs fois. Vous pouvez conserver les restes au frigo 5 jours et les manger froids, ou réchauffés quelques minutes au four.

Par la chocolatière Juliette Brun

Préparation : 20 minutes

Cuisson : environ 40 minutes

Rendement : 20 ailes de poulet



Ingrédients

80 ml (1/3 tasse) d’huile végétale

20 ailes de poulet

60 ml (¼ tasse) de pâte de tomate

80 ml (1/3 tasse) de jus de pomme

1 c. à café de poudre d’ail

1 c. à soupe de cacao

1 c. à soupe de piment chipotle en poudre

1 c. à café de piment de Cayenne (facultatif)

1 c. à café de cannelle en poudre

1 c. à soupe de paprika fumé

1 c. à soupe de cassonade

80 g (¼ tasse) de chocolat noir haché

Sel et poivre

Quartiers de lime, pour servir

Préparation

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C)

2. Dans une grande poêle, faire chauffer et l’huile et saisir les ailes de poulet pour les colorer en les retournant pour les dorer de tous les côtés. Retirer du feu et réserver dans un grand bol.

3. Dans la même poêle, déposer tous les ingrédients et, à feu très doux, mélanger pour faire fondre le chocolat. Attention de garder le feu très bas et de toujours remuer pour ne pas faire bruler le chocolat.

4. Quand la sauce est homogène, retirer du feu et verser sur les ailes. Mélanger pour bien enrober les ailes de la sauce.

5. Déposer les ailes sur une plaque allant au four et cuire au four environ 30 minutes, jusqu’à ce que les ailes soient caramélisées et collantes. Servir avec des quartiers de lime et une bière froide.

Cette recette est extraite du livre de recettes Mon année chocolat de la chocolatière Juliette Brun (Juliette & Chocolat). Les Éditions de l’Homme, 200 pages, 32,95 $.