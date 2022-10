Pas besoin d’être un bon cuistot pour être zéro gaspi

Vous n’avez pas de talents culinaires, mais vous désirez prendre soin de la planète? Ou, au contraire, vous maîtrisez les épices et les petites sauces si bien que vos armoires et tablettes débordent? Peu importe dans quelle équipe vous êtes, sachez une chose: cuisiner en mode zéro gaspi, c’est accessible à tout le monde!

Bon, je dis ça et hier encore j’ai gaspillé une préparation de gâteau improvisée avec des ingrédients trouvés dans le frigo… OK, mettons-nous d’accord sur une chose: mis à part les recettes de pâtisseries et les desserts, la cuisine antigaspillage est possible avec presque toutes les recettes.

Mon truc? S’amuser à adapter son repas préféré en substituant ce qu’on a sous la main à certains ingrédients de base. J’appelle ça cuisiner en canevas de recettes. Je me fie à la base d’une recette et ensuite j’ajoute ma petite touche unique avec le contenu de mon frigo, de mon congélo et de mes armoires.

Dites-vous qu’il n’y a rien comme un fond de pot de sauce pour remplacer une autre sauce! Inutile d’aller à l’épicerie dépenser des sous et encombrer le frigo encore plus. Lâchez-vous, soyez créatifs! Quels sont vos repas préférés, quels sont les ingrédients que vous aimez? Osez!

Le pire qui pourrait vous arriver, c’est que vous n’aimiez pas le résultat! Eh là là! Ça c’est choquant! Mais vous savez quoi? La dernière fois que j’ai raté une recette, plutôt que de la jeter dans un élan de frustration, je suis allée prendre une petite marche dans mon appartement (pas besoin d’aller très loin!), j’ai pris une bonne respiration et j’ai analysé d’où venait l’échec, ou devrais-je dire «la déception». Était-ce une question de goût, de texture, de couleur, de cuisson? Puis j’ai ajusté le tout. C’est souvent dans ces moments-là que je cuisine mes meilleures recettes!

Vous habitez avec quelqu’un, ou pire, vous attendez de la visite et vous manquez votre coup? Mon petit truc est de ne jamais annoncer la recette avant de la cuisiner. Ne créez pas trop d’attentes, gardez la surprise. Je vous le jure, ça fonctionne, parole d’ex-traiteure! Je me souviendrai toujours de cette soupe, cuisinée à base d’un reste de bouillon de ragoût bien «mottoneux» et très peu ragoûtant, mais pourtant savoureuse… En la servant, j’avais déclaré: «Au menu aujourd’hui, une soupe-à-l’oignon-à-la-texture-douteuse-mais-au-goût-délicieux!» Tout le monde avait ri et on m’avait complimentée plutôt que de me critiquer.

La cuisine zéro gaspi, c’est être créatif.ve et assumer sa personnalité culinaire!