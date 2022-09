Anti-gaspillage: jette pas tes pommes fatiguées!

À partir d’aujourd’hui, plus vos pommes seront flétries, plus elles vous paraîtront savoureuses! Et hop, un autre truc anti-gaspillage de Florence-Léa Siry.

Mais d’abord, qui dit saison des pommes dit autocueillette. Avez-vous remarqué qu’on gaspille toujours moins lorsqu’on a fait l’effort de cueillir nos fruits nous-mêmes? Comme si le fait de comprendre tout le travail qui se cache derrière un sac de pommes nous sensibilisait et nous rendait plus créatif.ive.

On les mange en collation, on les cuisine en dessert, mais on oublie souvent combien elles sont délicieuses avec les plats salés. Surtout celles qui sont bien amochées. Oui, oui! Je parle de celles que vous auriez habituellement gaspillées parce qu’elles n’ont pas passé le test du lunch, ou parce qu’elles commencent à montrer des signes de fin de vie. Eh bien, dorénavant, regardez ces pommes moches autrement. Imaginez-vous qu’elles sont parfaites pour relever vos repas salés.

D’abord, vous pouvez simplement les farcir, en retirant le cœur à l’aide d’une cuillère et en les garnissant de «touski» (tout ce qui reste), comme des morceaux de charcuterie ou de bacon, des noix, du fromage et des fruits séchés. Ces pommes au goût de bonheur accompagneront parfaitement les protéines et les purées.

Vous aimez les gratins? Ajoutez quelques tranches de pomme entre les tranches de légumes grillés. Rien de mieux qu’un étagé de pommes de terre, de navets et de pommes pour célébrer l’arrivée de l’automne. La pomme flétrie adoucira les recettes au goût plus prononcé. Par exemple, j’aime bien râper une pomme dans ma recette de végé-pâté; à mon avis, c’est l’ingrédient essentiel qui bonifie la recette de base. Des morceaux de pomme dans un mélange à tacos, dans un pâté chinois ou dans des cakes salés, c’est gagnant!