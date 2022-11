Photo: Alison Slattery, Two Food Photographers / Les Éditions La Presse

Salade smoked meat et moutarde baseball de Mandy

Cette recette de salade élaborée par la chaîne de restos Mandy est une ode à Montréal, ville par excellence pour savourer un smoked meat chaud, salé et bien juteux servi avec un bon pain de seigle et de la moutarde jaune vinaigrée. Comme accompagnements : des cornichons, des chips ou des frites ! Les restaurants Schwartz’s, Lester’s Deli, Smoke Meat Pete et Snowdon Deli sont des experts dans le domaine. Pour cette recette, nous utilisons le smoked meat du Lester’s Deli. Nous ajoutons cette salade au menu dès que novembre se pointe le bout du nez.

VINAIGRETTE MOUTARDE BASEBALL (donne 500 ml, l’équivalent de 2 tasses)

INGRÉDIENTS

180 ml (3⁄4 tasse) de moutarde jaune

1c. à soupe de moutarde de Dijon

80 ml (1⁄3 tasse) de mayonnaise

2 c. à soupe d’huile d’olive

60 ml (1⁄4 tasse) de vinaigre de vin rouge

1c. à soupe de jus de citron

1 gousse d’ail, hachée finement

100 g (1 tasse) de parmesan râpé

1⁄2c. à thé de sel

1⁄2c. à thé de poivre noir du moulin

PRÉPARATION

Au mélangeur, mixer les moutardes, la mayonnaise, l’huile d’olive, le vinaigre, le jus de citron et l’ail. Bien mélanger à vitesse moyenne-élevée de 15 à 20 secondes, jusqu’à consistance lisse. Au besoin, arrêter l’appareil et racler les parois du bol à l’aide d’une spatule. À basse vitesse, incorporer le parmesan. Ajouter le sel et le poivre, puis rectifier l’assaisonnement au goût. Verser dans un contenant hermétique et réfrigérer jusqu’au moment de l’utilisation. Se conserve une semaine au réfrigérateur.

SALADE

INGRÉDIENTS (1 portion)

240 g (4 tasses) de laitue romaine, hachée

1 grosse poignée de chips cuites en marmite

40 g (1⁄4 tasse) de cornichons à l’aneth, en dés (environ 1 petit)

110 g (4 oz) de smoked meat, chaud et effiloché

80 ml (1⁄3 tasse) de vinaigrette à la moutarde baseball

PRÉPARATION

Mélanger tous les ingrédients, sauf la viande, dans un grand bol en acier inoxydable. Verser la vinaigrette et remuer avec soin à l’aide d’une pince à salade. Dresser dans un bol et disposer la viande chaude sur le dessus.

Cette recette est issue du livre de cuisine La bonne table de Mandy, publié aux Éditions La Presse. (240 pages, 39,95$) Autrices : Mandy Wolfe, Rebecca Wolfe et Meredith Erickson