Les superpouvoirs de cette veste québécoise

Vous grelottez au moindre courant d’air? Chez vous, le chauffage est toujours à 25 °C et l’idée d’aller jouer dehors vous donne un frisson? La nouvelle veste chauffante de l’entreprise québécoise Ewool pourrait vous réconcilier avec la saison froide.

Développée par un Québécois passionné d’expéditions extrêmes dans l’Arctique canadien, la veste sans manches a surtout été conçue comme couche intermédiaire, qu’on insère entre la base et la coquille. Mince, extensible et à la coupe ajustée, elle se glisse bien dans nos vêtements et nous donne le boost de chaleur désiré lorsque nécessaire.

On peut aussi la porter toute l’année, à la chasse ou à la pêche par exemple, puisqu’elle est imperméable. À vous le confort et le look d’athlète du Grand Nord.

Gracieuseté Ewool

Le modèle PRO+ lancé cette année a le mérite d’offrir une puissance de chauffage 20% plus élevée que la première veste de la marque mise en marché en 2018. Ont aussi été améliorés le dispositif chauffant sur les lombaires ainsi que le rembourrage. Des compartiments pour ranger la batterie ont de plus été ajoutés.

Mais comment est-elle chauffée? Grâce à une batterie mince (mais large) logée dans la poche avant ou arrière qu’on recharge simplement dans une prise de courant avant de pouvoir profiter de sa chaleur radiante pendant 3,5 heures (et jusqu’à 7 heures).

On peut sinon la brancher à un véhicule de plaisance (moto, motoneige, quad) ou à une batterie externe pour une utilisation en continu.

Une fois qu’on appuie sur le bouton de démarrage au bas de la veste, on sent immédiatement la chaleur envahir le dos puis la poitrine et le cou. Et cette chaleureuse vague, elle est puissante, même par temps froid. On peut l’atténuer – pour éviter de suer – en choisissant parmi les trois intensités de chauffage.





Gros point positif: on ne sent pas du tout les fils chauffants, ce qui ne restreint pas le mouvement ni ne cause d’inconfort.

La marque se vante d’ailleurs d’offrir «sept fois plus de chaleur et six fois plus de surface de chauffage que tout autre produit similaire sur le marché, et ce, à l’échelle internationale». Métro n’a pas pu comparer, mais confirme que la chaleur éclair et vigoureuse a grandement bonifié l’expérience des remonte-pentes. Plus de frissons pendant les montées!

Elle n’est cependant pas donnée, cette veste chauffante. Elle est proposée à 598 $, en ligne seulement.

Ewool, lancé par un vrai de vrai passionné d’hiver (qui a même déjà dormi à l’extérieur pendant toute la durée de la saison froide), propose aussi des gants chauffants.