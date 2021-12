Voici les stations de ski pas chères du Québec!

Skier sans dépenser une montagne d’argent, oui, c’est possible! Voici 10 stations où ça ne coûte pas cher de dévaler les pentes.

1. Vallée Bleue

Ce petit bijou situé à Val-David dans les Laurentides est idéal pour les familles ou les skieur.euse.s débutant.e.s. Il y a 22 sentiers à explorer, dont des sous-bois pour enfants. Déjà très abordable, le mont offre en plus des promotions spéciales.

*Billets de ski (22-64 ans):

Semaine:

Journée complète: 30 $

30 $ Bloc de 2h: 26 $ (entre 14h et 16h)

Fin de semaine:

Journée complète: 46 $

46 $ Bloc de 2h: 18 $ (entre 14h et 16h)

Adresse: 1418, chemin de la Vallée-Bleue, Val-David

2. Ski Garceau

Situé à Saint-Donat, dans Lanaudière, ce mont offre 37 pistes, dont une de 1830 mètres! Quoi de mieux que de skier au soleil en famille avec une vue sur les montagnes… sans se ruiner?

*Tarifs journaliers (18-64 ans):

Journée:

Semaine: 32 $

32 $ Fin de semaine: 46 $

Après 12h30:

Semaine: 25 $

25 $ Fin de semaine: 35 $

Adresse: 190, chemin du Lac-Blanc, Saint-Donat

Ski Garceau est à mettre dans vos destinations de ski cet hiver à Saint-Donat.

3. Mont Habitant

Cette station familiale de 55 acres est située à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. On peut skier sur 11 pistes, dont deux faciles et six intermédiaires.

*Billets de journée (13-59 ans):

Journée complète: 50 $

50 $ Bloc de 4h: 45 $

Adresse: 12, chemin des Skieurs, Saint-Sauveur

Mont Habitant offre une ambiance décontractée et familiale à Saint-Sauveur dans les Laurentides.

4. Mont Gleason

Avec ses 20 voies skiables et ses 5 pistes de glissade sur tube, ce mont tout près de Victoriaville a de quoi vous divertir. L’accès aux sentiers de raquette est gratuit à l’achat d’un billet journalier ou d’un abonnement saisonnier. Un vrai paradis pour les mordu.e.s de l’hiver.

*Tarifs journaliers (18-59 ans):

Journée complète: 47,61 $

47,61 $ Bloc de 4h: 40,88 $

Adresse: 180, chemin Gleason, Tingwick

Les pistes du Mont Gleason à Tingwick attendent les mordu.e.s de l’hiver, sur tube ou en ski !

5. Ski Chantecler

Située à Sainte-Adèle, à une heure de route de la métropole, cette montagne de 22 pistes a plusieurs niveaux de difficulté. Les travailleur.euse.s de jour peuvent aussi profiter du ski de soirée sur huit pistes éclairées.

*Tarifs journaliers (18-64 ans):

Billet de jour: 52 $

52 $ Bloc de 4h: 42 $

Adresse: 432, chemin du Mont-Loup-Garou, Sainte-Adèle

La station Ski Chanteclerc offre un paysage tout simplement magnifique et bien typique des Pays-d’en-Haut.

6. Belle Neige

Cette station de Val-Morin a de quoi plaire aux familles avec son Sentier des Toutous: une piste d’initiation avec 1500 à 2000 adorables peluches accrochées aux arbres. Pour plus de challenge, on vous conseille ses six pistes très difficiles et ses deux sous-bois extrêmes.

*Billet de journée (21-59 ans):

Journée complète: 50 $

Adresse: 6820, route 117, Val-Morin

Le sentier des toutous de Belle-Neige est un incontournable de cette montagne des Laurentides ! À découvrir absolument.

7. Ski Mont Rigaud

Cette montagne de 15 pistes d’une altitude de 175 mètres est parfaite pour ceux et celles qui veulent apprendre à skier dans la magnifique région de Vaudreuil-Soulanges, qu’on appelle aussi la Presqu’Île, juste à côté de Montréal.

*Tarifs quotidiens (18 ans et plus):

Billets AM, PM et soirée: 45 $

45 $ Billets de journée (9h à 21h): 53 $

Adresse: 321, chemin des Érables, Rigaud

Ski Rigaud vous attends juste à côté de Montréal, dans la belle région de Vaudeuil-Soulanges.

8. Ski La Réserve

Cette belle station de 37 pistes à Saint-Donat dispose de deux versants, dont un dit «nature» avec plusieurs sentiers difficiles qui mettent du piquant dans nos descentes. Malgré tout, c’est un bon choix pour les familles qui aiment le plein air, puisque les billets incluent les glissades sur tube et la randonnée alpine.

*Billets journaliers (18-59 ans):

Journée complète: 46 $

46 $ Bloc de 3h: 39 $

Adresse: 56, chemin du Mont-La Réserve, Saint-Donat

Avec 37 pistes, Ski La Réserve vous offrira de nombreuses heures de glisse à Saint-Donat ! Plaisirs d’hiver au menu!

9. Sommet Gabriel

Si vous recherchez une expérience plus familiale et plus abordable à Saint-Sauveur, on vous conseille fortement d’aller au Sommet Gabriel. Envie d’un séjour romantique à deux ou d’un spa après une longue journée dehors? Direction l’Hôtel Mont Gabriel au sommet.

*Tarifs quotidiens (13 ans et plus):

Ski de jour: 47,99 $

Adresse: 1501, chemin du Mont-Gabriel, Sainte-Adèle

Le Sommet Gabriel offre plusieurs pistes de ski, dont des sous-bois. Parfait pour les familles de skieurs qui veulent profiter des beaux panoramas de Saint-Sauveur.

10. Val Saint-Côme

Cette montagne de Lanaudière ne possède pas moins de trois versants, 37 pistes et quatre remontées pour vous permettre de glisser en masse et à prix d’ami! Plusieurs forfaits, dont des prix de groupes et un tarif spécial pour des journées consécutives, sont proposés en ligne. À vous les vacances sur les pentes!

*Billets journaliers:

Jour: 55 $

55 $ Bloc de 4h (à partir de 11h): 50 $

Adresse: 501, rue de Val-Saint-Côme, Saint-Côme

Val Saint-Côme est une option parfaite si vous voulez des vacances à bon prix et à bon ski !

*Les prix peuvent varier en fonction de l’achalandage, de la journée, des rabais, de la période, des offres ou du forfait choisi.

Sources additionnelles: Groupe Facebook Mordus de ski, Zone Ski et Association des Stations du ski du Québec.