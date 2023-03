Des vols directs entre Montréal et Amsterdam dès cet été

Air Canada offrira de nouveaux vols saisonniers sans escale reliant Montréal et Amsterdam dès le mois de juin. Les voyageurs souhaitant découvrir la capitale hollandaise peuvent déjà effectuer des réservations à partir du site web du transporteur aérien.

Les vols partant de Montréal auront lieu les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi à 22h10 du 2 juin au 14 octobre 2023. L’horaire optimise les correspondances d’Air Canada en Amérique du Nord et bonifie son offre de liaison directe avec Amsterdam, déjà assurée par l’Aéroport Pearson de Toronto.

«Puisque nous proposerons cet été jusqu’à deux fois plus de vols quotidiens entre le Canada et Amsterdam à partir de deux de nos plaques tournantes, nos clients des deux côtés de l’Atlantique disposeront de plusieurs choix pratiques pour visiter ces deux pays et en explorer d’autres. Les clients peuvent commencer à planifier leur voyage et à réserver en toute confiance», précise le premier vice-président d’Air Canada, Mark Galardo.

Les amateurs de voyage pourront aussi profiter des nouvelles opérations du transporteur aérien à bas prix Lynx Air à Montréal, qui offrira dès juin des vols ultras abordables à l’intérieur du Canada.