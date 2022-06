Des apparts à moins de 1200 $ toujours disponibles pour le 1er juillet

Cela fait maintenant quelques années que la recherche d’appartements à Montréal est particulièrement difficile. Cette année est loin de faire exception. Mais la cause n’est pas perdue. Voici quelques exemples d’appartements à 1200$ et moins toujours à louer à Montréal pour le premier juillet.

4 ½ à Montréal-Nord – 1160$

https://www.kijiji.ca/v-appartement-condo/ville-de-montreal/grand-4-1-2-neuf-style-condo-disponible-immediatement/1620369131

Atout : Internet, remise et stationnement extérieur inclus

3 ½ à Pierrefonds – 880$

https://www.kijiji.ca/v-appartement-condo/ville-de-montreal/beautiful-31-2-apartments-pierrefond/1621909257

Atout : Cuisinière, réfrigérateur et stationnement inclus

4 ½ dans La Petite-Patrie – 1175$

https://www.kijiji.ca/v-appartement-condo/ville-de-montreal/logement-4-1-2-a-louer-une-chambre-fermer/1622382759

Atout : Beaucoup de boiserie

2 ½ dans HOMA – 750$

https://www.kijiji.ca/v-appartement-condo/ville-de-montreal/homa-grand-2-hochelaga-ligne-verte-1er-juillet-2022/1623251867

Atout : Cuisinière, réfrigérateur inclus, près du métro Préfontaine

4 ½ dans Rosemont – 1200$

https://www.kijiji.ca/v-appartement-condo/ville-de-montreal/beau-41-2-lumineux-chauffe-rosemont/1623251496

Atout : Frais peint, puit de lumière dans la salle de bain

5 1/2 dans Saint-Michel – 1200$

https://www.kijiji.ca/v-appartement-condo/ville-de-montreal/grande-5-1-2-8501-ave-24e-1200/1623251370

Atout : Grand salon, deux balcons

4 ½ dans Saint-Michel – 980$

https://www.kijiji.ca/v-appartement-condo/ville-de-montreal/2-bedroom-apartment-great-for-students-furnished/1623250934

Atout : Cuisinière, réfrigérateur inclus, deux chambres fermées meublées, près du Métro St-Michel,

3 ½ dans la Petite-Patrie – 1005$

https://www.kijiji.ca/v-appartement-condo/ville-de-montreal/immeuble-tranquille-dans-la-petite-patrie-secteur-villeray/1609291757

Atout : Cuisinière, réfrigérateur, chauffage, eau chaude inclus

4 ½ sur le Plateau Mont-Royal – 1150$

https://www.kijiji.ca/v-appartement-condo/ville-de-montreal/logement-4-5-tranquille-bien-situe-montreal-rue-laurier/1621719279

Atout : Cuisinière, réfrigérateur, chauffage, eau chaude inclus, près du métro Laurier

Avertissement

Attention : ce ne sont que des exemples tirés de Kijiji. Il est important d’aller visiter avant de signer quoi que ce soit.



Si on ne trouve rien, il existe des ressources. Il faut d’abord appeler la Ville au 311. C’est via ce numéro que les citoyen.ne.s dans le besoin se verront dirigé.e.s vers les ressources appropriées.



« Dans l’absolu, on ne devrait pas accepter un logement qui est beaucoup trop cher pour ce qu’il est. Dans le contexte actuel, pour bien des gens, c’est soi ça ou la rue», explique Louis Gaudreau, professeur à l’école de travail social de l’UQAM.



«Il y a beaucoup de logements qui ne devraient pas être loués dans l’état dans lequel ils sont à l’heure actuelle qui trouve tout de même preneur puisque les gens se disent que c’est mieux que rien. En plus de toutes les personnes qui n’ont pas réussi à trouver du logement, il y a tous ceux qui se sont mal logés», rappelle-t-il.