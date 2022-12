Loyers: Montréal n’est pas la pire ville canadienne

Montréal ne fait pas partie des villes canadiennes avec les loyers les plus élevés selon les statistiques publiées par Rentals.ca.

Sur 35 villes, d’après la moyenne des loyers des propriétés sur le marché au Canada, la métropole est située à la 23e position. C’est la ville de Vancouver qui se retrouve en tête du classement avec les loyers les plus chères. À la 35e et dernière place, on retrouve la ville Lloydminster en Alberta, avec des loyers moyens très bas.

À Montréal cette année, le prix moyen des loyers pour une habitation avec une chambre correspond à 1 572$. À Vancouver, c’est 2 633$ pour le même type d’habitation contre 835$ à Lloydminster.

Rentals.ca souligne que la moyenne des loyers des propriétés sur le marché au Canada en septembre s’est élevée à 1954 $, ce qui représente une hausse de 2,1 % en comparaison au mois d’aout de l’année 2022. Ce chiffre dépasse le record canadien du prix moyen de location autrefois établi en juin de 2019.

Sur le plan provincial, c’est l’Ontario qui enregistre des taux de location les plus élevés en septembre. Le Québec détient la plus garde part d’appartements locatifs, tandis que l’Alberta détient la part la plus faible des condos.