Réinventer Noël avec Danny St Pierre

L’époque où la laitue était une denrée rare en décembre et qu’on était en mode survie avec nos 22 enfants est révolue. Conserver les saveurs traditionnelles en y infusant une grosse pincée de folie, c’est la recette d’un repas des Fêtes véritablement jubilatoire, selon le chef Danny St Pierre.

Revisitez des classiques avec ces deux recettes signées Danny.

Pizza aux boulettes

«Ce dont j’ai envie, c’est de retrouver les saveurs du Québec, de jouer avec pis qu’on dise: “Ah oui, c’est l’fun du ragoût de boulettes avec des pattes de cochon. C’est loin d’être dégueu.”»

Ingrédients (pour 4 personnes)

4 pâtes à pizza du commerce de 300 g

120 ml de moutarde à l’ancienne

250 ml de persil plat

500 g de fromage Alfred le fermier râpé

Boulettes

500 g de porc haché

1 œuf

125 ml de panko

5 ml de piment de Jamaïque

Sel et poivre

Sauce à la patte

500 g de jarret de porc

1 gros oignon blanc

1 feuille de laurier

30 ml de farine grillée

500 ml d’eau

Préparation

Dans un faitout ou une cocotte, mijoter le jarret, l’oignon haché et la feuille de laurier pendant 4 heures à feu doux. Égoutter et hacher la viande, remettre dans le bouillon et lier avec la farine.

Mélanger la chair, l’œuf et le panko avec les épices, façonner de petites boulettes et rôtir au four à 375 °F, réserver.

Laisser les pâtes à pizza gonfler sur le comptoir pendant 2 heures couvertes d’un linge humide.

Graisser de beurre et fariner des moules de 9 pouces. Déposer les pâtes, garnir de sauce, et ajouter les boulettes et le fromage.

Cuire à 500 °F pendant 15 minutes et sortir des moules. Assurez-vous que la croûte soit bien dorée.

À la sortie du four, garnir de persil haché et de petites cuillerées de moutarde.

La pizza aux boulettes des Fêtes de Danny St Pierre

Le gâteau canne de bonbon de Danny St Pierre

Gâteau canne de bonbon

«Je propose un ti-gâteau avec la maudite canne de bonbon que personne ne veut manger. Mais elle est chouette, cette canne-là. Il faut juste prendre le temps de la rencontrer pis de faire de quoi de bon avec.»

Ingrédients

1 boîte de préparation pour gâteau à la vanille

15 ml de colorant rouge Noël

250 ml de beurre doux

750 ml de sucre en poudre

60 ml de crème 35%

15 ml d’essence de menthe

1 boîte de cannes de bonbon

Préparation

Mélanger le gâteau selon les instructions de la boîte en ajoutant le colorant.

Cuire sur des plaques recouvertes de papier parchemin. Vous devriez être capable de remplir 2 plaques, soit 8 cuillerées par plaque pour faire 8 petits sandwichs. (Prenez une cuillère à crème glacée si vous n’avez pas moule)

Cuire à 350 °F pendant 15 minutes ou avant coloration, puis réserver.

Mélanger le beurre tempéré, le sucre, la crème et l’essence au fouet et mettre dans une poche.

Concasser des cannes de bonbon.

Garnir de glaçage 8 petits gâteaux et saupoudrer de cannes hachées.

Surmonter de l’autre moitié de gâteau.

Ajouter un petit point de glaçage sur le gâteau et décorer de poudre de canne.

Festin pour deux

Danny St Pierre propose une alléchante boîte repas des Fêtes pour deux personnes à son resto Pontiac, sur l’avenue Mont-Royal. Elle comprend de la salade César, du tartare de betteraves, des rillettes maison, du coq au vin et des petits gâteaux. On peut la précommander dès maintenant pour les 23, 24, 30 et 31 décembre. Prix: 59 $. Pour emporter seulement.