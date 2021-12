Comment pimper son manger brun des Fêtes?

«On peut se permettre de niaiser avec la tradition. À chaque fois que quelqu’un crie au sacrilège, j’ai envie d’y dire: “au moins, moi, j’ai du fun”.» – Danny St Pierre. Voici les trucs du chef-propriétaire du Pontiac pour rendre votre assiette des Fêtes plus appétissante.

1. Préférez plusieurs petits services plutôt qu’une grosse assiette brunâtre qui cloue les convives à leurs chaises.

2. Vive la verdure! Garnissez généreusement les plats de persil frais et d’oignons verts.

3. Inspirez-vous de vos plats préférés (allô la pizz) ou des cuisines du monde puis insérez-y des ingrédients traditionnels des Fêtes. De belles surprises en perspective!

4. Misez sur des desserts expressifs. «Noël, c’est un des rares moments de l’année où on peut y aller all in avec les couleurs. Ça apporte un côté quétaine-chouette», dit Danny St Pierre.

Le chef Danny St-Pierre rappelle cependant que brun est aussi la couleur de l’amour.

5. Laissez faire le pâté à la viande, et régalez-vous d’un cipaille rempli de légumes et de viandes au choix.

6. Bonifiez les garnitures et les accompagnements: un ketchup maison, des épices funky sur la dinde, une salade de pommes de terre originale, des huîtres ou des bouchées de style Bloody Ceasar…

Festin pour deux



Danny St-Pierre propose une alléchante boîte repas des Fêtes pour deux personnes à son resto Pontiac, sur Mont-Royal. Elle comprend salade César, tartare de betteraves, rillettes maison, coq au vin et petits gâteaux. On peut la précommander dès maintenant pour le 23, 24, 30 et 31 décembre. Prix : 59$. Pour emporter seulement.