Noël et COVID-19: ce qu’on peut faire (ou pas)

Si les mesures sanitaires sont venues à bout de Noël 2020, cette année, on a droit à certains assouplissements. Mais pas question de double-tremper ses crudités ou de bécoter toute la parenté. Petit guide pour des festivités sécuritaires.

Wô les invités! Pas plus de 20

Non, ce n’est pas cette année que vous pourrez inviter toutes vos cousin.e.s de la fesse gauche. Les rassemblements privés seront limités à 20 personnes à compter du 23 décembre. Québec n’a toutefois pas précisé le nombre maximal de foyers pouvant se réunir.

Ceux et celles qui prévoient festoyer avant devront se contenter d’être en présence, sous un même toit, d’un maximum de 10 personnes de trois résidences différentes. Vous pouvez sinon faire le souper de Noël dehors… Là, on a le droit d’être jusqu’à 20 depuis un moment, mais la dinde risque d’être frette un peu.

Party sans masque

Vous le savez: le port du couvre-visage est une mesure pour protéger votre entourage, mais vous n’êtes pas tenu.e de le garder, même à l’intérieur. Si vous êtes doublement vacciné.e, vous êtes «adéquatement protégé.e», selon les termes du gouvernement du Québec.

Le port du masque et la distanciation sociale demeurent cependant «fortement recommandés» pour les personnes qui n’ont pas encore reçu le vaccin. Si mononcle se met à tousser, pointez-lui gentiment la pile de masques tout neufs.

Si l’envie vous prend à votre tour d’éternuer, faites-le dans votre coude. COVID-19 ou pas, vous éviterez sûrement aux autres d’attraper vos microbes, quels qu’ils soient. Personne n’aime être malade dans le temps des Fêtes.

Montrer patte blanche

Avant de donner une franche poignée de main à vos hôtes, allez donc vous les laver, les mains! On connaît la chanson: de l’eau, du savon, et on frotte pendant 20 secondes. Eh oui, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Se laver les mains, c’est pas mal la base de l’hygiène (et de la politesse).

Pas d’accolade à mamie

Si vos grands-parents ont plus de 80 ans et qu’ils ont reçu leur deuxième dose de vaccin il y a plus de six mois, il faut savoir que leur immunité par rapport au virus est affaiblie.

Les recherches de l’Institut national de santé publique du Québec montrent d’ailleurs une hausse des cas dans cette tranche de la population qui, malgré la double vaccination, a un système immunitaire plus fragile en raison de son âge.

«Même si ces personnes sont considérées comme adéquatement protégées avec deux doses de vaccins contre la COVID-19, elles sont très susceptibles de développer des complications si elles contractent la COVID-19», souligne le gouvernement.

Sachant ça, ce n’est peut-être pas une très bonne idée d’embrasser mamie ou de passer sur les genoux du père Noël à tour de rôle. Non?