Omicron: Legault recule sur les rassemblements à Noël… encore

Après avoir «annulé Noël» en 2020, François Legault récidive et recule sur sa promesse de permettre les rassemblements de 20 personnes dans les résidences privées. La limite de 10 personnes venant de trois bulles familiales est de retour.

Le premier ministre du Québec, François Legault, tient un point de presse en ce moment pour «annoncer des mesures importantes en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et du nouveau variant Omicron». Ce ne seront finalement que 10 personnes – et non 20 – qui pourront se réunir.

La situation est critique, dit-il.

Le Québec, comme d’autres provinces au Canada, voit le nombre de nouveaux cas augmenter en flèche. Les infections atteignent pour cette nouvelle journée le chiffre de 2736, soit 350 cas de plus que le chiffre de la veille, et 929 cas de plus que la semaine dernière. Les hospitalisations se situent à 305 dans la province.

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) prévoit une augmentation substantielle du nombre d’hospitalisations au Québec, notamment à cause du variant Omicron, dans un rapport publié jeudi.

Il y a moins de dix jours, Québec assouplissait les mesures concernant les rassemblements familiaux pour le temps des Fêtes et permettait aux Québécois d’être au plus 20 personnes dès le 23 décembre. Cette promesse est maintenant caduque.

Aujourd’hui, certains CIUSSS de l’île de Montréal ont fait savoir à Métro que leurs centres de dépistage tournaient à «plein régime», tant l’achalandage avaient augmenté depuis quelques jours.

La veille, le gouvernement fédéral a fait une sortie pour demander aux Canadiens de ne pas voyager. La situation devenant compliquée ailleurs dans le monde, le ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, s’inquiète de voir des compatriotes rester bloqués à l’étranger.

Plusieurs provinces ont déjà annoncé le resserrement des mesures. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, a suspendu les sports et les activités pour les moins de 12 ans et a devancé les vacances d’une semaine. Chez les 12 ans et plus, les compétitions sportives, les matchs et tournois sont suspendus, mais les pratiques restent autorisées sous condition.

Plus de détails à venir…